Éjszakai lábgörcs kínoz? Ezt tedd, hogy enyhüljön a fájdalom

Az éjszakai lábgörcs akár percekre is megkeserítheti az alvást. Ismerd meg a leggyakoribb kiváltó okokat és a módszereket, amelyek segíthetnek a görcs enyhítésében.

Fél kettőkor arra ébredsz, hogy a lábikrád mintha egy láthatatlan kéz csavarná ki. Felülsz, megpróbálod megmozgatni a lábad, de minden mozdulat fájdalmas. Ismerős? Az éjszakai lábgörcs hirtelen jelentkező, akaratlan izomösszehúzódás, amely leggyakrabban a vádliban okoz erős fájdalmat. Szerencsére néhány egyszerű mozdulattal enyhítheted a görcsöt, és bizonyos szokásokkal a visszatérésének esélyét is csökkentheted.

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Ezt tedd, ha éjszaka begörcsöl a lábad

Amikor arra ébredsz, hogy görcsöl a vádlid, elsőként próbáld meg óvatosan megnyújtani az érintett izmot. Ülj fel, nyújtsd ki a lábad, majd húzd a lábfejedet és a lábujjaidat finoman a sípcsontod irányába. Tartsd meg ezt a helyzetet néhány másodpercig, majd szükség esetén ismételd meg.

Ha biztonságosan fel tudsz állni, támaszkodj meg a falnál, lépj hátra a görcsölő lábaddal, és próbáld a sarkadat a padlón tartani. Ez szintén segíthet a vádli megnyújtásában. Olvass még a témában Teszteld: Melyik őszi bekuckózós hangulat passzol hozzád? „Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról „Mekkora ribanc!” – 10 mondat, amit nőként mondogattam a belém táplált nőgyűlölet miatt Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki

A görcs oldódása után finoman masszírozd át az izmot, vagy alkalmazz meleg borogatást, esetleg vegyél egy kellemesen meleg zuhanyt. Ha már enyhült a fájdalom, néhány óvatos lépés is segíthet abban, hogy újra ellazuljon a lábad.

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