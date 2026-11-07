november 7. Rezső napja Ma: 10°C Holnap: 10°C ☁️
november 7. Rezső napja Ma: 10°C Holnap: 10°C ☁️
Éjszakai lábgörcs kínoz? Ezt tedd, hogy enyhüljön a fájdalom
Unsplash

Címlap / Életmód / Egészség / Éjszakai lábgörcs kínoz? Ezt tedd, hogy...

Éjszakai lábgörcs kínoz? Ezt tedd, hogy enyhüljön a fájdalom

Váradi Petra
Írta 2026.11.07.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az éjszakai lábgörcs akár percekre is megkeserítheti az alvást. Ismerd meg a leggyakoribb kiváltó okokat és a módszereket, amelyek segíthetnek a görcs enyhítésében.

Fél kettőkor arra ébredsz, hogy a lábikrád mintha egy láthatatlan kéz csavarná ki. Felülsz, megpróbálod megmozgatni a lábad, de minden mozdulat fájdalmas. Ismerős? Az éjszakai lábgörcs hirtelen jelentkező, akaratlan izomösszehúzódás, amely leggyakrabban a vádliban okoz erős fájdalmat. Szerencsére néhány egyszerű mozdulattal enyhítheted a görcsöt, és bizonyos szokásokkal a visszatérésének esélyét is csökkentheted.

4 csillagjegy, aki ősszel rájön: rossz emberre pazarolta a figyelmét

Ezt tedd, ha éjszaka begörcsöl a lábad

Amikor arra ébredsz, hogy görcsöl a vádlid, elsőként próbáld meg óvatosan megnyújtani az érintett izmot. Ülj fel, nyújtsd ki a lábad, majd húzd a lábfejedet és a lábujjaidat finoman a sípcsontod irányába. Tartsd meg ezt a helyzetet néhány másodpercig, majd szükség esetén ismételd meg.

Ha biztonságosan fel tudsz állni, támaszkodj meg a falnál, lépj hátra a görcsölő lábaddal, és próbáld a sarkadat a padlón tartani. Ez szintén segíthet a vádli megnyújtásában.

Olvass még a témában

A görcs oldódása után finoman masszírozd át az izmot, vagy alkalmazz meleg borogatást, esetleg vegyél egy kellemesen meleg zuhanyt. Ha már enyhült a fájdalom, néhány óvatos lépés is segíthet abban, hogy újra ellazuljon a lábad.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/6
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg

Ezeket olvassák most

„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről

„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Fügét termeszteni a kertben? Mutatjuk, mikor ültesd, hogyan gondozd, és mikorra várd az első termést

Fügét termeszteni a kertben? Mutatjuk, mikor ültesd, hogyan gondozd, és mikorra várd az első termést

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.