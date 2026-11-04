Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Heti két-három este vigyáznom kellett egy ötéves kislányra, jól fizettek, és az anyuka a telefonban kedvesnek, megbízhatónak tűnt. Semmi nem utalt arra, hogy ez bármiben más lenne, mint a korábbi alkalmi munkáim. Az első hetekben tényleg minden úgy ment, ahogy vártam, aztán váratlan fordulat következett.
Ami megváltoztatott mindent
A kislány okos és nagyon közvetlen volt, első perctől fogva a nyakamba ugrott. Játszottunk, rajzoltunk, mesét olvastam neki, és nyolckor ágyba került. Az anyuka általában késő este jött haza, megköszönte a munkámat, és kifizetett.
Egy este a nappaliban játszottunk, amikor a kislány hirtelen felállt, és a szék háttámlája körül kezdett forogni, mintha valamit utánozna. Nevetett, én is nevettem, aztán megkérdeztem, mit játszik. Ő teljesen természetesen azt felelte, hogy így csinálja anya, amikor dolgozik. Utána még hozzátette, hogy anya mindig más fiúkkal van, ezért van szüksége rám.
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Egy pillanatra megfagyott bennem a levegő. Nem akartam kérdezgetni a gyereket, nem akartam, hogy bármit is érezzen miattam, ezért csak egy mosollyal elterelte a figyelmét, és rajzolni hívtam. Közben a fejemben ezer gondolat cikázott.
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