november 4. Károly napja Ma: 11°C Holnap: 11°C ☁️
november 4. Károly napja Ma: 11°C Holnap: 11°C ☁️
Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya
iStock

Címlap / Életmód / Család / Azt hittem, átlagos bébiszitter munka...

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Kovács Andrea
Írta 2026.11.04.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egyetem mellett kerestem plusz pénzt, amikor egy hirdetésben rátaláltam erre a munkára. Semmi nem utalt arra, hogy ez bármiben más lenne, mint a korábbi alkalmi munkáim – aztán váratlan fordulat következett.

Heti két-három este vigyáznom kellett egy ötéves kislányra, jól fizettek, és az anyuka a telefonban kedvesnek, megbízhatónak tűnt. Semmi nem utalt arra, hogy ez bármiben más lenne, mint a korábbi alkalmi munkáim. Az első hetekben tényleg minden úgy ment, ahogy vártam, aztán váratlan fordulat következett.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk

Ami megváltoztatott mindent

A kislány okos és nagyon közvetlen volt, első perctől fogva a nyakamba ugrott. Játszottunk, rajzoltunk, mesét olvastam neki, és nyolckor ágyba került. Az anyuka általában késő este jött haza, megköszönte a munkámat, és kifizetett.

Az otthon rendezett volt, a kislány gondozott, és soha nem éreztem úgy, hogy bármi baj lenne.

Egy este a nappaliban játszottunk, amikor a kislány hirtelen felállt, és a szék háttámlája körül kezdett forogni, mintha valamit utánozna. Nevetett, én is nevettem, aztán megkérdeztem, mit játszik. Ő teljesen természetesen azt felelte, hogy így csinálja anya, amikor dolgozik. Utána még hozzátette, hogy anya mindig más fiúkkal van, ezért van szüksége rám.

Olvass még a témában

Egy pillanatra megfagyott bennem a levegő. Nem akartam kérdezgetni a gyereket, nem akartam, hogy bármit is érezzen miattam, ezért csak egy mosollyal elterelte a figyelmét, és rajzolni hívtam. Közben a fejemben ezer gondolat cikázott.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik csillagjegyhez áramlik a pénz idén ősszel? Ranglista

Ezeket olvassák most

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

Hányszor ébredsz éjszaka pisilni? Ez a szám már komolyabb bajra utal

Hányszor ébredsz éjszaka pisilni? Ez a szám már komolyabb bajra utal

„Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni

„Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni

November 13-án véget ér a Merkúr retrográd időszaka: 4 csillagjegy, akinek végre tisztázódhat egy félreértés

November 13-án véget ér a Merkúr retrográd időszaka: 4 csillagjegy, akinek végre tisztázódhat egy félreértés

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

„A gyerek nem akart sapkát viselni, az anyja ráhagyta, erre kapott egy fülgyulladást” – Az engedékeny nevelés kemény következményei

„A gyerek nem akart sapkát viselni, az anyja ráhagyta, erre kapott egy fülgyulladást” – Az engedékeny nevelés kemény következményei

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.