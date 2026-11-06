3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

Nem mindenki tudja könnyedén szavakba önteni az érzéseit, és van, aki még a legközelebbi szerettei előtt is nehezen mutatja ki, mennyire fontosak neki. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy inkább magában tartsa az érzelmeit, miközben belül sokkal többet érez, mint amennyit kifelé mutat.
Bak
A Bak számára az érzelmek kimutatása sokszor egyet jelent a sebezhetőség vállalásával, amit nem szívesen enged meg magának. Inkább a tetteivel bizonyítja, hogy törődik valakivel: segít, megoldja a problémákat, ott van, amikor szükség van rá, de egy kedves vallomás vagy egy spontán ölelés már jóval nehezebben megy neki. Nem azért tart távolságot, mert nem szeret, hanem mert nem tanulta meg könnyedén kifejezni, mi zajlik benne. A hozzá közel állók idővel felismerhetik, hogy a Bak szeretete sokszor a megbízhatóságában és a mindennapi gondoskodásában mutatkozik meg.
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