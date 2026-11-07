Szöszölődnek a vastag pulóvereid? Ezzel a konyhai eszközzel újjávarázsolhatod őket

A szekrény mélyén lapuló kedvenc pulóvered pár mosás után már nem a régi: apró gombócok lepik el a felületét, és bármennyire is szereted, egyre kevésbé veszed fel.

A megoldás nem egy drága borotvakészülék, hanem egy olyan eszköz, ami biztosan ott lapul a konyhai fiókodban: egy éles, egyenes pengéjű konyhai kés.

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Hogyan működik pontosan a módszer

A bolyhosodás, vagyis amit szakszóval pillingnek neveznek, akkor keletkezik, amikor a szövet felszínén lévő rövidebb, elszakadt szálak a mosás és a viselés közbeni dörzsölődés hatására összegabalyodnak, és apró gombócokat formáznak. Ezek a gombócok nem mennek le mosással, sőt, a mosógép dobjában történő forgás inkább súlyosbítja a helyzetet.

A kés itt úgy működik, mint egy miniatűr borotva: a penge éle lenyisszantja a felszínről kiálló gombócokat, miközben a szövet alsó, ép rétegét érintetlenül hagyja. A mozdulat kulcsa, hogy a kést nem egyenesen, hajlásszögben kell tartani a ruhához, hanem szinte laposan ráfektetve, és csak nagyon enyhe nyomást kifejtve végighúzni a bolyhos felületen, mindig egy irányba haladva. Olvass még a témában 8 tárgy, amitől válj meg 40 éves korod előtt – ezt mondják a lakberendezők Balkon-paradicsom: 7 tipp, hogyan varázsolj dzsungelt a legkisebb panelerkélyre is A szakértő szerint ez a 7 hobbi a lelki békéd titka – Te hányat űzöl közülük? Viszlát, unalmas hálószobák! A 2026-os trendek a kényelemről és a karakterről szólnak

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