Szöszölődnek a vastag pulóvereid? Ezzel a konyhai eszközzel újjávarázsolhatod őket

A megoldás nem egy drága borotvakészülék, hanem egy olyan eszköz, ami biztosan ott lapul a konyhai fiókodban: egy éles, egyenes pengéjű konyhai kés.
Hogyan működik pontosan a módszer
A bolyhosodás, vagyis amit szakszóval pillingnek neveznek, akkor keletkezik, amikor a szövet felszínén lévő rövidebb, elszakadt szálak a mosás és a viselés közbeni dörzsölődés hatására összegabalyodnak, és apró gombócokat formáznak. Ezek a gombócok nem mennek le mosással, sőt, a mosógép dobjában történő forgás inkább súlyosbítja a helyzetet.
A kés itt úgy működik, mint egy miniatűr borotva: a penge éle lenyisszantja a felszínről kiálló gombócokat, miközben a szövet alsó, ép rétegét érintetlenül hagyja. A mozdulat kulcsa, hogy a kést nem egyenesen, hajlásszögben kell tartani a ruhához, hanem szinte laposan ráfektetve, és csak nagyon enyhe nyomást kifejtve végighúzni a bolyhos felületen, mindig egy irányba haladva.
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