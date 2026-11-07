november 7. Rezső napja Ma: 10°C Holnap: 10°C ☁️
november 7. Rezső napja Ma: 10°C Holnap: 10°C ☁️
Szöszölődnek a vastag pulóvereid? Ezzel a konyhai eszközzel újjávarázsolhatod őket
Unsplash

Címlap / Otthon / Háztartás / Szöszölődnek a vastag pulóvereid? Ezzel...

Szöszölődnek a vastag pulóvereid? Ezzel a konyhai eszközzel újjávarázsolhatod őket

Lukács Kamilla
Írta 2026.11.07.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A szekrény mélyén lapuló kedvenc pulóvered pár mosás után már nem a régi: apró gombócok lepik el a felületét, és bármennyire is szereted, egyre kevésbé veszed fel.

A megoldás nem egy drága borotvakészülék, hanem egy olyan eszköz, ami biztosan ott lapul a konyhai fiókodban: egy éles, egyenes pengéjű konyhai kés.

Váratlan telefonhívás forgatja fel a nyár végét: 3 csillagjegy érintett

Hogyan működik pontosan a módszer

A bolyhosodás, vagyis amit szakszóval pillingnek neveznek, akkor keletkezik, amikor a szövet felszínén lévő rövidebb, elszakadt szálak a mosás és a viselés közbeni dörzsölődés hatására összegabalyodnak, és apró gombócokat formáznak. Ezek a gombócok nem mennek le mosással, sőt, a mosógép dobjában történő forgás inkább súlyosbítja a helyzetet.

A kés itt úgy működik, mint egy miniatűr borotva: a penge éle lenyisszantja a felszínről kiálló gombócokat, miközben a szövet alsó, ép rétegét érintetlenül hagyja. A mozdulat kulcsa, hogy a kést nem egyenesen, hajlásszögben kell tartani a ruhához, hanem szinte laposan ráfektetve, és csak nagyon enyhe nyomást kifejtve végighúzni a bolyhos felületen, mindig egy irányba haladva.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben

Ezeket olvassák most

„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről

„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

3 csillagjegy, aki nem tudja kimutatni a szeretetét

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Fügét termeszteni a kertben? Mutatjuk, mikor ültesd, hogyan gondozd, és mikorra várd az első termést

Fügét termeszteni a kertben? Mutatjuk, mikor ültesd, hogyan gondozd, és mikorra várd az első termést

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.