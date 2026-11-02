Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le

Nem minden férfiból válik mintaapuka. Négy nő osztotta meg velünk azt a megrendítő pillanatot, amikor a gyermekük apja – kisbabájuk mellől – egyszerűen lelépett.

A hír

A friss anyukák kimerült, de boldog életét éltem és éppen a hathónapos babát szoptattam, amikor a férjem közölte, hogy ő beleszeretett valakibe. Amíg terhes voltam. Tehát már egy éve „együtt vannak.” És ő akkor most elköltözne a csajhoz.

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„Menni fog egyedül?” kérdezte a gyerek felé biccentve. És csak annyit tudtam kinyögni, hogy „Te hülye vagy?!” Legközelebb akkor beszéltünk, amikor a válást intéztük.

A legjobban amiatt gyűlölöm, hogy a megrázkódtatástól elapadt a tejem és onnantól kezdve tápszert kellett adnom a gyereknek. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 23. a numerológia szerint: befelé fordulás és lelki feltöltődés Elemzed az érzéseidet, ahelyett hogy megélnéd őket? A pszichológia szerint ez egyfajta védekezés A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai Ezt hozza 2026. november 2. a numerológia szerint: szabadság és mozgás

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