Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le

A hír
A friss anyukák kimerült, de boldog életét éltem és éppen a hathónapos babát szoptattam, amikor a férjem közölte, hogy ő beleszeretett valakibe. Amíg terhes voltam. Tehát már egy éve „együtt vannak.” És ő akkor most elköltözne a csajhoz.
„Menni fog egyedül?” kérdezte a gyerek felé biccentve. És csak annyit tudtam kinyögni, hogy „Te hülye vagy?!” Legközelebb akkor beszéltünk, amikor a válást intéztük.
A legjobban amiatt gyűlölöm, hogy a megrázkódtatástól elapadt a tejem és onnantól kezdve tápszert kellett adnom a gyereknek.
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