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Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le
Unsplash

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Amikor apuka megijed a felelősségtől: történetek, amikor az apa pár hónapos baba mellől lépett le

Szőke Angéla
Írta 2026.11.02.
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Nem minden férfiból válik mintaapuka. Négy nő osztotta meg velünk azt a megrendítő pillanatot, amikor a gyermekük apja – kisbabájuk mellől – egyszerűen lelépett.

A hír

A friss anyukák kimerült, de boldog életét éltem és éppen a hathónapos babát szoptattam, amikor a férjem közölte, hogy ő beleszeretett valakibe. Amíg terhes voltam. Tehát már egy éve „együtt vannak.” És ő akkor most elköltözne a csajhoz.

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„Menni fog egyedül?” kérdezte a gyerek felé biccentve. És csak annyit tudtam kinyögni, hogy „Te hülye vagy?!” Legközelebb akkor beszéltünk, amikor a válást intéztük.

A legjobban amiatt gyűlölöm, hogy a megrázkódtatástól elapadt a tejem és onnantól kezdve tápszert kellett adnom a gyereknek.

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Unsplash

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