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„Nem próbált jó anya lenni, csak annak akart tűnni” – nárcisztikus szülők és szokásaik
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„Nem próbált jó anya lenni, csak annak akart tűnni” – nárcisztikus szülők és szokásaik

Szőke Angéla
Írta 2026.11.06.
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A nárcisztikus szülők törődése nem szívből jövő, hanem performatív: csak akkor mutatják szeretetüket, ha van közönségük. Olvasóink osztották meg fájdalmas tapasztalataikat arról, milyen ilyen szülővel felnőni.

A show

Anyánk általában nem nagyon törődött velünk, aminek örülünk, mert amikor elkezdett velünk „törődni”, annak sosem volt jó vége. Amikor azonban vendégek jöttek vagy mi mentünk vendégségbe, akkor mindig elkezdődött „a show.”

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Anya gügyögött nekünk, simogatott minket, borzolta a hajunkat és a vállunkra tette szeretően a kezét. Ez más helyzetekben soha nem fordult elő, semmi gyengédséget nem kaptunk tőle, ha nem látta senki.

A Facebook nagyi

Anyámat az unokája éppen annyira érdekli, mint amennyire én érdekeltem kiskoromban, tehát semennyire. Szerencsére én még megúsztam anya Facebook-mániáját, de a lányom már nem.

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Nemrég küldtem neki egy fotót a gyerekről – akit fél éve nem látott, mert tojik rá – ő pedig kiposztolta úgy, mintha ő csinálta volna róla a képet! Egy féloldalas kamu sztorit is kitalált és kiírta hozzá, hogy milyen „nehezen jött össze a gyerek szülinapi bulija, de a végén milyen jól sikerült!” Majd szépen begyűjtötte a lájkokat és kommenteket az ismerőseiről.

Átfutott a fejemen, hogy odakommentelem, bárcsak feleannyira odaadó nagyi vagy anya lenne, mint amilyennek itt mutatja magát, de végül nem tettem. Úgysem fog megváltozni, jobban járok, ha inkább nem foglalkozom vele.

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