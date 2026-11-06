„Nem próbált jó anya lenni, csak annak akart tűnni” – nárcisztikus szülők és szokásaik

A nárcisztikus szülők törődése nem szívből jövő, hanem performatív: csak akkor mutatják szeretetüket, ha van közönségük. Olvasóink osztották meg fájdalmas tapasztalataikat arról, milyen ilyen szülővel felnőni.

A show

Anyánk általában nem nagyon törődött velünk, aminek örülünk, mert amikor elkezdett velünk „törődni”, annak sosem volt jó vége. Amikor azonban vendégek jöttek vagy mi mentünk vendégségbe, akkor mindig elkezdődött „a show.”

Csillagjegyek: ez a tárgy szívja el az otthonod energiáját A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Anya gügyögött nekünk, simogatott minket, borzolta a hajunkat és a vállunkra tette szeretően a kezét. Ez más helyzetekben soha nem fordult elő, semmi gyengédséget nem kaptunk tőle, ha nem látta senki.

A Facebook nagyi

Anyámat az unokája éppen annyira érdekli, mint amennyire én érdekeltem kiskoromban, tehát semennyire. Szerencsére én még megúsztam anya Facebook-mániáját, de a lányom már nem. Olvass még a témában 3 könyv, amit idén olvastam, és maradandó hatással volt rám Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok Anyáink idejében nem volt pumpkin spice latte, mégis érezni lehetett az őszt – mégis mi változott? Ezt hozza 2026. október 19. a numerológia szerint: kreativitás és életöröm

Nemrég küldtem neki egy fotót a gyerekről – akit fél éve nem látott, mert tojik rá – ő pedig kiposztolta úgy, mintha ő csinálta volna róla a képet! Egy féloldalas kamu sztorit is kitalált és kiírta hozzá, hogy milyen „nehezen jött össze a gyerek szülinapi bulija, de a végén milyen jól sikerült!” Majd szépen begyűjtötte a lájkokat és kommenteket az ismerőseiről.

Átfutott a fejemen, hogy odakommentelem, bárcsak feleannyira odaadó nagyi vagy anya lenne, mint amilyennek itt mutatja magát, de végül nem tettem. Úgysem fog megváltozni, jobban járok, ha inkább nem foglalkozom vele.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.