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„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról
iStock

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„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

Schuster Borka
Írta 2026.11.05.
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A legtöbben azért indulnak nyaralni, hogy kikapcsolódjanak, új helyeket fedezzenek fel, és egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból. Van azonban, aki a pihenést úgy képzeli el, hogy közben mindenki másnak az ő kényelmét kell szolgálnia.

Három idegenvezető mesélte el, milyen turistákkal találkozott a munkája során, és mi volt az a pillanat, amikor már a sokat próbált szakembereknél is elszakadt a cérna.

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„Úgy beszélt velünk, mintha a személyzetéhez tartoznánk”

Nő egy térképen mutatja az útvonalat
Unsplash

„Több éve vezetek városnéző sétákat Budapesten, és az ember viszonylag hamar megtanulja, hogy nem mindenki ugyanazért érkezik egy idegenvezetésre. Van, aki tényleg kíváncsi a történelemre, más inkább csak néhány jó fotót szeretne, és ezzel sincs semmi baj. De egyszer kaptam egy olyan csoportot, amelynek egyik tagja úgy viselkedett, mintha személyesen neki tartoznánk elszámolással minden percért”meséli a 39 éves Zita.

„Már az induláskor közölte, hogy túl sokat kell gyalogolni, pedig a program leírásában pontosan szerepelt az útvonal. Később azt kifogásolta, hogy nem állunk meg minden érdekes épületnél, majd amikor megálltunk, sürgetett, mert szerinte túl sok időt töltünk egy helyen. Az éttermi szünetnél külön kérte, hogy válasszak neki asztalt, rendeljek helyette, és intézzem el, hogy hamarabb kapja meg az ételét.

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