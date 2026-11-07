Fügét termeszteni a kertben? Mutatjuk, mikor ültesd, hogyan gondozd, és mikorra várd az első termést

A füge hazai kertekben is szépen teremhet, ha megfelelő helyre kerül. Ismerd meg a fügeültetés, öntözés, metszés és teleltetés legfontosabb lépéseit!

A saját kertben nevelt füge nemcsak különleges mediterrán hangulatot teremt, hanem megfelelő gondozás mellett évről évre édes gyümölcsökkel is megajándékozhat. Ha te is szeretnél fügét termeszteni, érdemes már az ültetés előtt megismerned a legfontosabb tudnivalókat: mikor érdemes elültetni, milyen helyet válassz neki, hogyan metszd, és miként védd meg a téli fagyoktól. Mutatjuk, hogyan nevelhetsz egészséges, termő fügebokrot akár a saját kertedben is!

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Mikor érdemes elkezdeni a füge termesztését?

Ha fügét szeretnél ültetni, a legjobb időpont általában a tavasz, azon belül is április és május, amikor a talaj már kellően felmelegedett, és a komolyabb fagyok veszélye is csökkent. Ilyenkor a növénynek elegendő ideje marad arra, hogy a tél beköszönte előtt megerősödjön és új gyökereket fejlesszen. Konténeres fügefát a fagymentes időszakban máskor is ültethetsz, de a tavaszi telepítés különösen előnyös a fiatal növények számára.

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