„Mérleget és fogyókúrás könyvet vett” – Vérlázítóan sértő karácsonyi ajándékok

A karácsonyi ajándékozás elvileg arról szól, hogy örömet szerezzünk egymásnak. Néha azonban a szépen becsomagolt dobozok olyan üzeneteket rejtenek, amelyeket a megajándékozott legszívesebben visszaküldene a feladónak.

Három olvasónk meséli el, milyen sértő meglepetéseket találtak a karácsonyfa alatt, és hogyan változtatták meg ezek a történetek a kapcsolataikat.

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„Nem értette, miért nem örülök” – Fogyókúrás csomagot kaptam a párom anyukájától

„Amikor megláttam a dobozban a mérleget és a fogyókúrás könyvet, először azt hittem, valami félreértés történt” – mondja a 32 éves Petra.

„Három éve voltam együtt a párommal, és először karácsonyoztam a családjával. Mindenkinek vittem ajándékot, még a kedvenc süteményüket is megsütöttem. Az anyukája egy nagy, piros masnival átkötött dobozt adott át nekem. Digitális mérleg, fogyókúrás könyv és étrendtervező füzet lapult benne. Olvass még a témában „Ha sírt, azonnal ment a pofon” – Így sebzi meg egy anya a fia lelkét A gyerekes videó nem más, mint kizsákmányolás – Ezért kellene a közösségi médiában betiltani a videókat, amin gyerekek szerepelnek Egész életünkben egy célt hajszolunk – de közben élvezzük az utazást? Te hány szünetet iktatsz be a munkanapodba? így teremts egyensúlyt munka és magánélet között

Aztán nevetve megjegyezte, hogy januártól akár együtt is diétázhatnánk. Valóban felszedtem néhány kilót, de soha nem panaszkodtam a súlyomra. Próbáltam mosolyogni, miközben éreztem, hogy ég az arcom.

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