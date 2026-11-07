„Mérleget és fogyókúrás könyvet vett” – Vérlázítóan sértő karácsonyi ajándékok

Három olvasónk meséli el, milyen sértő meglepetéseket találtak a karácsonyfa alatt, és hogyan változtatták meg ezek a történetek a kapcsolataikat.
„Nem értette, miért nem örülök” – Fogyókúrás csomagot kaptam a párom anyukájától
„Amikor megláttam a dobozban a mérleget és a fogyókúrás könyvet, először azt hittem, valami félreértés történt” – mondja a 32 éves Petra.
„Három éve voltam együtt a párommal, és először karácsonyoztam a családjával. Mindenkinek vittem ajándékot, még a kedvenc süteményüket is megsütöttem. Az anyukája egy nagy, piros masnival átkötött dobozt adott át nekem. Digitális mérleg, fogyókúrás könyv és étrendtervező füzet lapult benne.
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Aztán nevetve megjegyezte, hogy januártól akár együtt is diétázhatnánk. Valóban felszedtem néhány kilót, de soha nem panaszkodtam a súlyomra. Próbáltam mosolyogni, miközben éreztem, hogy ég az arcom.
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