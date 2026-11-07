4 csillagjegy, akinek novemberben az intuíciója segíthet felismerni egy rossz döntést

Miközben mások a tényeket mérlegelik, ők egy halk, nehezen megfogalmazható érzésre figyelnek fel.

Novemberben különösen érdemes figyelni a megérzéseidre, mert olyan apró jelekre is felhívhatják a figyelmedet, amelyek felett máskor könnyen átsiklanál. Négy csillagjegy most időben felismerheti, ha egy döntés nem a megfelelő irányba viszi, és még lehetősége nyílhat változtatni.

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Rák: amikor a társaság helyett a csend beszél

A Rák amúgy is érzékeny arra, amit mások nem mondanak ki, novemberben viszont ez az érzékenység szinte zsigeri szintre emelkedik. Egy munkahelyi ajánlat, egy új ismerettség vagy épp egy régi barátság felmelegítése kapcsán hirtelen megtorpansz, pedig papíron minden stimmel.

Ilyenkor nem a logikára kell hallgatnod, hanem arra a szorító érzésre a mellkasodban, ami azt súgja, hogy valami nincs rendben. A belső riasztó a Ráknál ritkán téved, még ha utólag nehéz is szavakba önteni, mi váltotta ki. Olvass még a témában A kislányom dührohamot kapott az iskolában – azt hittem, ismerem a lányomat A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben Ezt hozza 2026. október 26. a numerológia szerint: újrakezdés és bátorság „Többet kerestem, a végén mégis én maradtam nincstelen” – neked mit tanított a válás a pénzről?

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