Egy jegeskávé miatt is alkalmatlannak tarthatnak egy állásinterjún?

Egy amerikai HR-es TikTok-videója hirtelen globális vitát robbantott ki arról, hogy egy jeges latté a kézben alkalmatlanná tehet-e valakit egy állásra.

Véleménycikk: Schuszter Borka

A generációk közötti különbséget azóta képezik viták tárgyát, hogy világ a világ, de 2026-ban egészen pitiáner dolgok fölött vagyunk képesek nemzedékek közötti virtuális háborúkat kirobbantani. Például azon, hogy egy felnőtt ember ihat-e jegeskávét. Nemrég egy amerikai HR-es a TikTokon (más is érzi az iróniát?) figyelmeztette a Z generációs álláskeresőket: ne sétáljanak be egy állásinterjúra jeges lattéval a kezükben, mert azzal azt üzenik, hogy nem veszik komolyan a lehetőséget. És hirtelen emberek ezrei kezdtek el vitatkozni arról, hogy egy műanyag pohárban lévő kávé alkalmas-e arra, hogy valaki szakmai alkalmasságáról ítélkezzünk.

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Az egyik oldal szerint a jegeskávé túl laza, éretlen és figyelemelterelő, a másik szerint pedig talán ideje lenne végre a jelöltek tudását nézni a kezükben lévő ital helyett. Bevallom, nehéz nem nevetnem azon, hogy idáig jutottunk. De a történet azért érdekesebb egy abszurd internetes vitánál.

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