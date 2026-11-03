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Lábgörcs és állandó fáradtság? Így pótold természetesen a magnéziumot
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Lábgörcs és állandó fáradtság? Így pótold természetesen a magnéziumot

Szalai Dóra
Írta 2026.11.03.
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Ez az ásványi anyag a háttérben csendben dolgozik, mégis szinte minden sejtfolyamatban benne van a keze.

Éjszaka a vádlid hirtelen görcsbe rándul, napközben pedig percekig bámulod a listát anélkül, hogy eszedbe jutna, mit is akartál ráírni. Sokan ilyenkor kapnak csak észbe: talán a magnéziumszint van lejjebb a kelleténél.

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Mire való valójában a magnézium

A magnézium több száz enzimreakcióban vesz részt a szervezetben, az izmok összehúzódásától az idegrendszer működéséig. Hozzájárul a normál energiaforgalomhoz, segíti az izmok ellazulását, és szerepe van abban is, hogy a csontozat megfelelően épüljön fel. Emellett részt vesz a fehérjeszintézisben és abban a folyamatban, amivel a szervezet a stresszre reagál.

Nem véletlen, hogy a sportolók és a fizikailag aktív emberek különösen odafigyelnek a bevitelére: edzés közben az izmok fokozottan használják, izzadással pedig veszít is belőle a test.

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