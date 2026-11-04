„Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott

A pajzs
A felháborodása csak egy pajzs volt. A törés-zúzással pedig azt akarta elérni, hogy arra kényszerítsen, kérleljem, hogy fejezze be. Hogy ejtsem a témát, és gyorsan megbocsássak, és újra béke legyen.
Annyira átlátszó volt ez a viselkedés, mint amikor egy kisgyerek hisztizik, amiért lebukott valami rosszasággal. A szülő is tudja, hogy ő volt a hunyó, a gyerek is tudja, mégis cirkuszol, mert ez könnyebb, mint elismerni, hogy rosszul viselkedett.
Amikor befejezte, közöltem vele, hogy nem voltam biztos a bűnösségében, de a reakciója mindent elárult.
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