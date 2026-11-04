„Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott

Az ártatlanul vádolt ember zavart és értetlen, a bűnös azonban robban, mert a legjobb védekezés a támadás. Olvasóink elmesélik, milyen volt, amikor a megcsalt félből lett a vádlott.

A pajzs

A felháborodása csak egy pajzs volt. A törés-zúzással pedig azt akarta elérni, hogy arra kényszerítsen, kérleljem, hogy fejezze be. Hogy ejtsem a témát, és gyorsan megbocsássak, és újra béke legyen.

3 csillagjegy, aki túl sokáig bízik a rossz emberben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Annyira átlátszó volt ez a viselkedés, mint amikor egy kisgyerek hisztizik, amiért lebukott valami rosszasággal. A szülő is tudja, hogy ő volt a hunyó, a gyerek is tudja, mégis cirkuszol, mert ez könnyebb, mint elismerni, hogy rosszul viselkedett.

Amikor befejezte, közöltem vele, hogy nem voltam biztos a bűnösségében, de a reakciója mindent elárult. Olvass még a témában Válassz egy őszi manikűrt, megmondjuk, milyen karrier illik hozzád! Ezt hozza 2026. október 21. a numerológia szerint: kaland és változás „Soha nem értek egymáshoz, mégis úgy éreztem, megcsalt” – Az érzelmi félrelépésről meséltek olvasóink „Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?

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