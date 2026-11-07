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5 csillagjegy, aki mindig csak a saját kárán tanul
Unsplash

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5 csillagjegy, aki mindig csak a saját kárán tanul

Farkas Izabella
Írta 2026.11.07.
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Hiába figyelmeztetik őket, mennek a saját fejük után: 5 csillagjegy, aki sokszor csak a saját kárán tanul.

Vannak emberek, akiknek elég egyetlen figyelmeztetés ahhoz, hogy elkerüljenek egy rossz döntést, másoknak viszont újra és újra meg kell tapasztalniuk ugyanazokat a helyzeteket. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen hajlamosak arra, hogy a saját hibáikból tanuljanak, még akkor is, ha mások már előre látják a következményeket. Makacsság, túlzott bizakodás vagy éppen az érzelmek vezérelte döntések állhatnak a háttérben.

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Kos

A Kos szeret a saját feje után menni, és ritkán viseli jól, ha mások megpróbálják megmondani neki, mit tegyen. Határozott, lendületes és gyakran annyira biztos a saját igazában, hogy a figyelmeztetéseket egyszerűen elengedi a füle mellett. Ha valaki azt tanácsolja neki, hogy ne vágjon bele egy bizonytalan üzletbe, ne kezdjen új kapcsolatba egy megbízhatatlan emberrel, vagy gondolja át még egyszer a döntését, könnyen úgy érezheti, hogy csak vissza akarják fogni.

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