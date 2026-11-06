3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

Három csillagjegy életében novemberben újra felbukkanhat egy régi szerelem. Vajon lesz folytatása a történetnek, vagy csak a múlt emlékei térnek vissza?

November beköszöntével sokaknál felerősödik a visszatekintés iránti vágy, és ez nem csak a hidegebb napoknak, rövidebb nappaloknak köszönhető. Ilyenkor gyakrabban bukkannak fel régi ismerősök, egykori partnerek a közösségi médiában, egy véletlen találkozás formájában a sarki boltban, vagy épp egy közös barát szervez össze egy baráti vacsorát, ahol kiderül, hogy valaki, akit évek óta nem láttál, szintén ott lesz. Három csillagjegy van, akiknél ez a fajta visszatérés különösen valószínű most, és érdemes tudni, mire számíthatnak, ha ez bekövetkezik.

Váratlan telefonhívás forgatja fel a nyár végét: 3 csillagjegy érintett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ikrek: a lezáratlan beszélgetés visszatér

Az Ikrek jegyűek gyakran úgy zárnak le egy kapcsolatot, hogy közben rengeteg mondanivalójuk marad kimondatlanul. Ez a jegy szeret beszélni, elemezni, megérteni a dolgokat, és ha egy szakítás gyorsan, hirtelen történt, az Ikrek fejében évekig ott motoszkálhat a kérdés: mi lett volna, ha másképp alakul a beszélgetés. Novemberben nagy eséllyel pont egy ilyen félbehagyott párbeszéd kerül újra terítékre, lehet ez egy üzenet, amit az egykori partner küld, vagy egy közös csoportos beszélgetésben való véletlen egymásra találás.

Nem feltétlenül kell ebből azonnal nagy drámát csinálni. Az Ikrek jegyűeknek érdemes megengedni maguknak, hogy kíváncsiak legyenek, anélkül, hogy azonnal el akarnák dönteni, mit jelent ez a jövőre nézve. Egy laza kávézás, egy őszinte beszélgetés sokat segíthet abban, hogy lezáruljon valami, ami eddig nyitva volt. Olvass még a témában „Ha sírt, azonnal ment a pofon” – Így sebzi meg egy anya a fia lelkét A nagymamámnak sem kellett receptvideó: ideje visszatérni az egyszerű konyhához Nyílt levél a férjeknek, akik szerint a feleségük „unalmas” lett, mióta anya 10 növény, ami évszázadok óta a védelem szimbóluma

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.