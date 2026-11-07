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„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről
Unsplash

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„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről

Schuster Borka
Írta 2026.11.07.
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Az ember azt gondolná, hogy ügyvédhez akkor fordulunk, ha valóban komoly jogi problémánk van.

A valóságban azonban előfordul, hogy valaki azért kér jogi segítséget, mert megsértették a családi ebédnél, idegesíti a szomszédja életmódja, vagy egyszerűen szeretné, ha a törvény is neki adna igazat egy személyes vitában. Három jogász mesél olyan megkeresésekről, amelyek hallatán először azt hitték, rosszul értették a kérdést.

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„Be akarta perelni, mert kocogni jár” – A szomszédja életmódját akarta betiltatni

Ügyvéd
Unsplash

„Azt kérdezte tőlem, milyen jogcímen lehetne elérni, hogy a szomszédja ne futhasson el minden reggel a háza előtt” – meséli Gábor, egy polgári ügyekkel foglalkozó ügyvéd.

„A hozzám forduló jómódú, középkorú háziasszony szerint a szomszédja minden hétköznap reggel ugyanabban az időpontban indult kocogni. A futócipője kopogott a járdán, néha pedig hangosan hallgatta a zenét a futáshoz. Az ügyfél ezt egy idő után elviselhetetlennek találta, és úgy gondolta, a rendszeres futás már a magánéletének zavarása.

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Azt szerette volna, ha ügyvédként felszólítom a szomszédot, hogy változtasson az útvonalán, vagy legalább ne fusson el a háza előtt. Amikor elmagyaráztam, hogy önmagában a közterületen végzett kocogás nem jogellenes, felháborodott. Szerinte az igazságszolgáltatásnak az ilyen helyzetekben is meg kellene védenie az embereket.

Végül nem lett belőle ügy, számomra azonban emlékezetes maradt a beszélgetés, mert ritkán találkozom olyan emberrel, aki ennyire biztos abban, hogy másoknak az ő kényelméhez kell igazítaniuk a mindennapjaikat.”

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