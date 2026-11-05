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Túl lehet adagolni a C-vitamint? Gyógyszerészek szerint ennyi a biztonságos napi adag
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Túl lehet adagolni a C-vitamint? Gyógyszerészek szerint ennyi a biztonságos napi adag

Szalai Dóra
Írta 2026.11.05.
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Egy marék pezsgőtabletta, egy kapszula reggelente, aztán még egy gyümölcslé is hozzá: sokan gondolják, hogy a C-vitaminból soha nem lehet elég.

A valóság az, hogy a szervezet ezt a vízoldékony vitamint nem tudja korlátlanul raktározni, és ha tartósan, nagy mennyiségben jut be, az emésztőrendszer és a vesék is megszenvedhetik.

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A C-vitamin népszerűsége nem véletlen: fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében, a kötőszövet és a bőr egészségében, illetve segíti a vas felszívódását. Épp ezért sokan úgy gondolják, minél több, annál jobb, pedig a túladagolás is okozhat kellemetlen, akár tartósan fennálló panaszokat.

Mennyi C-vitamin számít már soknak?

A felnőttek napi C-vitamin-szükséglete étrendi forrásból jellemzően 75-90 milligramm körül mozog, ami egy közepes narancsból vagy egy paprikából simán fedezhető. Az elfogadott felső tolerálható határérték felnőtteknél körülbelül napi 2000 milligramm, e fölött nő meg érdemben a mellékhatások kockázata. A gond jellemzően nem az étrendből, hanem a hosszú távon szedett, nagy dózisú étrend-kiegészítőkből adódik, amikor valaki napi több ezer milligrammot visz be rendszeresen, például megfázás idején „biztos, ami biztos” alapon.

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