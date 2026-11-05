Túl lehet adagolni a C-vitamint? Gyógyszerészek szerint ennyi a biztonságos napi adag

Egy marék pezsgőtabletta, egy kapszula reggelente, aztán még egy gyümölcslé is hozzá: sokan gondolják, hogy a C-vitaminból soha nem lehet elég.

A valóság az, hogy a szervezet ezt a vízoldékony vitamint nem tudja korlátlanul raktározni, és ha tartósan, nagy mennyiségben jut be, az emésztőrendszer és a vesék is megszenvedhetik.

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A C-vitamin népszerűsége nem véletlen: fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében, a kötőszövet és a bőr egészségében, illetve segíti a vas felszívódását. Épp ezért sokan úgy gondolják, minél több, annál jobb, pedig a túladagolás is okozhat kellemetlen, akár tartósan fennálló panaszokat.

Mennyi C-vitamin számít már soknak?

A felnőttek napi C-vitamin-szükséglete étrendi forrásból jellemzően 75-90 milligramm körül mozog, ami egy közepes narancsból vagy egy paprikából simán fedezhető. Az elfogadott felső tolerálható határérték felnőtteknél körülbelül napi 2000 milligramm, e fölött nő meg érdemben a mellékhatások kockázata. A gond jellemzően nem az étrendből, hanem a hosszú távon szedett, nagy dózisú étrend-kiegészítőkből adódik, amikor valaki napi több ezer milligrammot visz be rendszeresen, például megfázás idején „biztos, ami biztos” alapon. Olvass még a témában Kinek a hibája, ha a mesterséges intelligencia jobban megért, mint a párod? Ezt hozza 2026. október 22. a numerológia szerint: gondoskodás és szeretet „10 évig kerestem, és három országgal arrébb megtaláltam az anyámat” – Örökbefogadottak mesélnek róla, hogyan találták meg a rokonaikat A leghírhedtebb kísértetjárta helyek Magyarországon – egy részük ma is látogatható!

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