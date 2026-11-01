„Ha sírt, azonnal ment a pofon” – Így sebzi meg egy anya a fia lelkét

A férfiak „anyasebei" a korai traumákból fakadnak, amelyeket édesanyjuk révén szenvedtek el. Olvasóink személyes történetei megdöbbentő képet festenek arról, milyen mély nyomokat hagyhat egy anya bánásmódja a fia életében.

A szerep

Miután apa meghalt, anyám teljesen megzuhant, és onnantól kezdve engem nevezett ki családfőnek. A gond csak az volt, hogy én ekkor még csak hatéves voltam, és ez hatalmas teher volt egy kisgyereknek – ráadásul a végén már egyenesen beteges helyzeteket teremtett.

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Anyám elvárta, hogy gyertyafényes vacsorát főzzek neki, utána táncoljak vele, vagy valami régi romantikus filmet nézzünk, miközben ő fogta a kezem és a vállamra hajtotta a fejét. Ezzel teltek a hétköznapjaim, ahelyett hogy a többi gyerekkel rohangáltam volna a játszótéren.

Kiköpött

Apám elhagyta anyámat egy másik nőért, anyám pedig bosszúból eltiltott tőle. Apa egy ideig próbálkozott, aztán megunta, és az ország másik felére költözött az új feleséggel, akinek új gyerekeket csinált – köztünk teljesen megszakadt a kapcsolat. Olvass még a témában Feladtam, vagy csak rugalmasan alkalmazkodtam? Így válts nézőpontot Négyféle „részeg típus” létezik, te melyikbe tartozol? Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül Felnőtt vagyok, de néha lövésem sincs, mit csinálok. Egyedül vagyok ezzel?

Anyám minden nap elmondta, hogy apám kiköpött mása vagyok, és biztos belőlem is egy ugyanolyan semmirekellő kurvapecér lesz. Tényleg egyre jobban hasonlítottam faterra, ahogy nőttem, anya pedig a külsőm miatt neheztelt rám, amiről nem tehettem.

Engem büntetett apám bűneiért, és ezzel tulajdonképpen be is teljesítette a jóslatát – amint leérettségiztem, elköltöztem tőle, és soha többet nem látogattam. Ő keserűen büszkélkedett a rokonoknak, amiért ő ezt „tudta előre”, pedig én nem azért hagytam el, mert apám fia vagyok, hanem mert undorítóan viselkedett velem.

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