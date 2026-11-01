„Ha sírt, azonnal ment a pofon” – Így sebzi meg egy anya a fia lelkét

A szerep
Miután apa meghalt, anyám teljesen megzuhant, és onnantól kezdve engem nevezett ki családfőnek. A gond csak az volt, hogy én ekkor még csak hatéves voltam, és ez hatalmas teher volt egy kisgyereknek – ráadásul a végén már egyenesen beteges helyzeteket teremtett.
Anyám elvárta, hogy gyertyafényes vacsorát főzzek neki, utána táncoljak vele, vagy valami régi romantikus filmet nézzünk, miközben ő fogta a kezem és a vállamra hajtotta a fejét. Ezzel teltek a hétköznapjaim, ahelyett hogy a többi gyerekkel rohangáltam volna a játszótéren.
Kiköpött
Apám elhagyta anyámat egy másik nőért, anyám pedig bosszúból eltiltott tőle. Apa egy ideig próbálkozott, aztán megunta, és az ország másik felére költözött az új feleséggel, akinek új gyerekeket csinált – köztünk teljesen megszakadt a kapcsolat.
Olvass még a témában
Anyám minden nap elmondta, hogy apám kiköpött mása vagyok, és biztos belőlem is egy ugyanolyan semmirekellő kurvapecér lesz. Tényleg egyre jobban hasonlítottam faterra, ahogy nőttem, anya pedig a külsőm miatt neheztelt rám, amiről nem tehettem.
Engem büntetett apám bűneiért, és ezzel tulajdonképpen be is teljesítette a jóslatát – amint leérettségiztem, elköltöztem tőle, és soha többet nem látogattam. Ő keserűen büszkélkedett a rokonoknak, amiért ő ezt „tudta előre”, pedig én nem azért hagytam el, mert apám fia vagyok, hanem mert undorítóan viselkedett velem.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.