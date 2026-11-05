november 5. Imre napja Ma: 11°C Holnap: 13°C
november 5. Imre napja Ma: 11°C Holnap: 13°C
3 csillagjegy, aki novemberben meglepően könnyen lezárhat egy régi konfliktust
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 3 csillagjegy, aki novemberben...

3 csillagjegy, aki novemberben meglepően könnyen lezárhat egy régi konfliktust

Farkas Izabella
Írta 2026.11.05.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Végre van erejük kimondani azt, amit eddig csak magukban forgattak.

Vannak konfliktusok, amelyek hosszú hónapokig, akár évekig is megterhelik a kapcsolatainkat, mert egyik fél sem tudja igazán elengedni a történteket. Novemberben azonban három csillagjegy számára meglepően könnyűvé válhat a békülés és a régi sérelmek lezárása. Olyan beszélgetésekre, váratlan felismerésekre vagy őszinte gesztusokra kerülhet sor, amelyek végre segítenek pontot tenni egy régóta húzódó ügy végére.

Zsíros konyharuha? Ez a filléres trükk oldja meg

Mérleg: nem kell igaza legyen valakinek

A Mérleg számára a konfliktus általában nem a harag, hanem az egyensúlyvesztés miatt fájdalmas. Ha veszekedés után marad egy tüske, azt sokáig cipeli magában, mert képtelen úgy továbblépni, hogy a kapcsolat kibillent állapotban maradjon.

Novemberben azonban a Mérleg megtapasztalja, hogy nem muszáj lezárni egy vitát azzal, hogy valaki bebizonyítja, kinek volt igaza. Elég, ha mindkét fél elismeri: fontos neki a másik. Egy vasárnapi családi ebéden, amikor a testvérével három hónapja nem beszélnek rendesen egy félreértés miatt, a Mérleg lehet az, aki egyszerűen annyit mond: „Nem akarok ezen tovább rágódni, hiányzol.” Nem magyarázkodás, nem védekezés, csak egy őszinte mondat, ami helyreállítja azt, amit a büszkeség megbontott.

Olvass még a témában

Melyik csillagjegynek lesz a legjobb a 2026-os tél? Rangsoroltuk a jegyeket

Szerelmes ölelés
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

Ezeket olvassák most

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

4 csillagjegy, aki felnőttként is szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával

4 csillagjegy, aki felnőttként is szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával

„A kapcsolat nem működik, ha a nő szereti jobban a férfit” – fordítva viszont igen

„A kapcsolat nem működik, ha a nő szereti jobban a férfit” – fordítva viszont igen

Napi horoszkóp 2026. november 5. – Ideje elengedned, ami csak visszahúz

Napi horoszkóp 2026. november 5. – Ideje elengedned, ami csak visszahúz

„Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott

„Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott

„Szabadnapom lett volna, mégis behívtak” – így mondtam nemet a főnökömnek

„Szabadnapom lett volna, mégis behívtak” – így mondtam nemet a főnökömnek

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.