3 csillagjegy, aki novemberben meglepően könnyen lezárhat egy régi konfliktust

Vannak konfliktusok, amelyek hosszú hónapokig, akár évekig is megterhelik a kapcsolatainkat, mert egyik fél sem tudja igazán elengedni a történteket. Novemberben azonban három csillagjegy számára meglepően könnyűvé válhat a békülés és a régi sérelmek lezárása. Olyan beszélgetésekre, váratlan felismerésekre vagy őszinte gesztusokra kerülhet sor, amelyek végre segítenek pontot tenni egy régóta húzódó ügy végére.
Mérleg: nem kell igaza legyen valakinek
A Mérleg számára a konfliktus általában nem a harag, hanem az egyensúlyvesztés miatt fájdalmas. Ha veszekedés után marad egy tüske, azt sokáig cipeli magában, mert képtelen úgy továbblépni, hogy a kapcsolat kibillent állapotban maradjon.
Novemberben azonban a Mérleg megtapasztalja, hogy nem muszáj lezárni egy vitát azzal, hogy valaki bebizonyítja, kinek volt igaza. Elég, ha mindkét fél elismeri: fontos neki a másik. Egy vasárnapi családi ebéden, amikor a testvérével három hónapja nem beszélnek rendesen egy félreértés miatt, a Mérleg lehet az, aki egyszerűen annyit mond: „Nem akarok ezen tovább rágódni, hiányzol.” Nem magyarázkodás, nem védekezés, csak egy őszinte mondat, ami helyreállítja azt, amit a büszkeség megbontott.
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