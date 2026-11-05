november 5. Imre napja Ma: 11°C Holnap: 13°C
november 5. Imre napja Ma: 11°C Holnap: 13°C
Napi horoszkóp 2026. november 5. – Ideje elengedned, ami csak visszahúz
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Napi horoszkóp / Napi horoszkóp 2026. november 5. –...

Napi horoszkóp 2026. november 5. – Ideje elengedned, ami csak visszahúz

Arany Inez
Írta 2026.11.05.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Megérkezett a szerda, és vele együtt egy nap, ami tele van apró fordulatokkal és lehetőségekkel. Nézd meg, mit tartogatnak a csillagok 2026. november 5-én a te csillagjegyednek!

November 5-én olyan asztrológiai hatások kerülnek előtérbe, amelyek arra ösztönözhetnek, hogy egy kicsit lassíts, és újragondold a korábbi döntéseidet. A Mars és a Leszálló Holdcsomópont együttállása felszínre hozhat régi indulatokat, lezáratlan konfliktusokat, miközben a bolygó retrográd árnyékfázisának kezdete egy hosszabb újratervezési időszakot vetít előre. A Merkúr és a Vénusz hátráló mozgása tovább erősítheti a múlt felé fordulást: félreértések, régi kapcsolatok és korábban meghozott pénzügyi döntések is új megvilágításba kerülhetnek. Ma nem feltétlenül az erőltetett előrelépés, sokkal inkább az átgondolás és az elengedés hozhat eredményt. Nézd meg, mit tartogatnak a csillagok november 5-én az egyes csillagjegyek számára!

Skorpió szezon: 4 csillagjegynek hoz szerencsét az átalakulás ideje

Kos napi horoszkóp

Ma reggel energikusan indulsz, és ez jól is jön, mert a munkahelyeden több dolgot kell majd egyszerre kézben tartanod. Ne ess pánikba, ha egyszerre csörög a telefon és jönnek az e-mailek is. Egyszerűen csak haladj sorban a feladatokkal, és meglepően jól fogsz boldogulni. Egy kolléga ma talán segítséget kér tőled, és bár nincs sok időd, érdemes odafigyelni rá, mert később viszonozni fogja.

Érzelmileg kicsit türelmetlen vagy, és ez a párkapcsolatodban is meglátszódhat. Ha valami zavar, inkább mondd ki nyugodtan, ne fojtsd magadba, mert este könnyen kirobbanhat belőled. A pénzügyeidet illetően ma jobb, ha nem költekezel feleslegesen, inkább halaszd el a nagyobb vásárlást. Egy baráti beszélgetés estefelé feldobja a hangulatodat, és jót tesz majd, ha kibeszélheted magadból a nap feszültségét.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/12
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Rák és Skorpió: a kötelék, ami sosem szakad el teljesen

Ezeket olvassák most

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Napi horoszkóp 2026. november 5. – Ideje elengedned, ami csak visszahúz

Napi horoszkóp 2026. november 5. – Ideje elengedned, ami csak visszahúz

4 csillagjegy, aki felnőttként is szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával

4 csillagjegy, aki felnőttként is szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával

„Szabadnapom lett volna, mégis behívtak” – így mondtam nemet a főnökömnek

„Szabadnapom lett volna, mégis behívtak” – így mondtam nemet a főnökömnek

„Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott

„Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.