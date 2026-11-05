A gyereknevelésben néha az a legnehezebb, hogy felülírjuk, amit mi tanultunk

Az egyik legijesztőbb pillanat a gyereknevelésben az, amikor egyszer csak meghallod a saját szádból a mondatot, amit gyerekként annyira utáltál. A régi mintákat felülírni sokkal több munkát igényel annál, mint hogy elhatározzuk: mi majd jobban csináljuk.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Talán megfogadtad, hogy te soha nem fogod ezt mondani a saját gyerekednek, aztán egy fárasztó nap végén, amikor már századszor kérnek tőled valamit, egyszerűen kicsúszik a szádon. És abban a másodpercben nemcsak a gyerekedre nézel, hanem egy kicsit arra a gyerekre is, aki te magad voltál.

5 csillagjegy, akivel nem egyszerű a párkapcsolat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nekem az a legnehezebb ebben, hogy hiába tudom pontosan, milyen érzés volt a másik oldalon állni, attól még nem mindig vagyok képes automatikusan képes másképp csinálni. A felismerés ugyanis csak az első lépés. A régi mintákat felülírni sokkal több munkát igényel annál, mint hogy elhatározzuk: mi majd jobban csináljuk.

A gyerekkorunkból sokkal többet viszünk magunkkal, mint gondolnánk

Nemcsak a szép emlékeket, a családi hagyományokat vagy azt, ahogyan a szüleink szeretetét megéltük. Hanem azokat a mondatokat is, amelyekről talán már rég elfelejtettük, milyen mélyen belénk égtek. Olvass még a témában „Vasárnap reggel 7-kor a telefonban üvöltött velem” – Elviselhetetlen főnökök Az ősz nem csak melankóliát hoz, a vágyaidat is felerősítheti Nem gondoltam, hogy a szomszédom miatt kell majd „azt a beszélgetést” előbb lefolytatnom a gyerekemmel 3 rossz tulajdonság, amit el tudok nézni egy férfinek – és 3, amit nem

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.