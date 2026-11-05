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A gyereknevelésben néha az a legnehezebb, hogy felülírjuk, amit mi tanultunk
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A gyereknevelésben néha az a legnehezebb, hogy felülírjuk, amit mi tanultunk

Schuster Borka
Írta 2026.11.05.
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Az egyik legijesztőbb pillanat a gyereknevelésben az, amikor egyszer csak meghallod a saját szádból a mondatot, amit gyerekként annyira utáltál. A régi mintákat felülírni sokkal több munkát igényel annál, mint hogy elhatározzuk: mi majd jobban csináljuk.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Talán megfogadtad, hogy te soha nem fogod ezt mondani a saját gyerekednek, aztán egy fárasztó nap végén, amikor már századszor kérnek tőled valamit, egyszerűen kicsúszik a szádon. És abban a másodpercben nemcsak a gyerekedre nézel, hanem egy kicsit arra a gyerekre is, aki te magad voltál.

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Nekem az a legnehezebb ebben, hogy hiába tudom pontosan, milyen érzés volt a másik oldalon állni, attól még nem mindig vagyok képes automatikusan képes másképp csinálni. A felismerés ugyanis csak az első lépés. A régi mintákat felülírni sokkal több munkát igényel annál, mint hogy elhatározzuk: mi majd jobban csináljuk.

A gyerekkorunkból sokkal többet viszünk magunkkal, mint gondolnánk

Nemcsak a szép emlékeket, a családi hagyományokat vagy azt, ahogyan a szüleink szeretetét megéltük. Hanem azokat a mondatokat is, amelyekről talán már rég elfelejtettük, milyen mélyen belénk égtek.

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