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Bepárásodik a kocsi szélvédője belülről reggelre ősszel? Ezt tedd ellene
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Bepárásodik a kocsi szélvédője belülről reggelre ősszel? Ezt tedd ellene

Váradi Petra
Írta 2026.11.04.
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Egy kevés rizs és egy régi zokni is segíthet a nedvesség megkötésében az autóban, de mutatjuk, mire érdemes még figyelni a reggeli párásodás ellen.

Beülsz a hűvös reggelen az autóba, elfordítod a kulcsot, és szembesülsz a jól ismert jelenséggel: a szélvédő belülről teljesen tejfehér, alig látsz ki rajta. Törölgetnéd az ingujjaddal, de az csak maszatol, a szellőzőből érkező levegő pedig percekig dolgozik, mire újra tiszta lesz az üveg. Egy egyszerű házi praktikával, egy zokniba töltött adag rizzsel is megpróbálhatod csökkenteni a nedvességet az utastérben, de néhány másik szokásra is érdemes odafigyelned.

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Miért párásodik be a szélvédő ősszel?

A bepárásodás hátterében elsősorban a hőmérséklet-különbség és a levegő nedvességtartalma áll. Amikor kint lehűl a levegő, az autó belsejében lévő melegebb, párás levegő a hideg üvegfelülettel érintkezve lehűl, a benne lévő nedvesség pedig apró vízcseppek formájában lecsapódik a szélvédőn.

A problémához az is hozzájárulhat, ha nedves cipővel szállunk be, vizes esernyőt, esőkabátot vagy sportfelszerelést hagyunk az autóban, esetleg a padlószőnyeg is átnedvesedett egy korábbi esős napon. Minél több nedvesség gyűlik össze az utastérben, annál könnyebben és intenzívebben párásodik be reggelre az üveg.

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