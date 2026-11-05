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5 szeretetnyelv létezik – te beszéled a párodét?
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5 szeretetnyelv létezik – te beszéled a párodét?

Szalai Dóra
Írta 2026.11.05.
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Ismerd meg az 5 szeretetnyelvet, és derítsd ki, hogyan mutatod ki a szerelmedet, illetve mire vágyik valójában a párod a kapcsolatotokban!

A legtöbb veszekedés nem feltétlenül a szeretet hiányából fakad, hanem abból, hogy két ember másképp fejezi ki és másképp érti meg a szeretetet. Az egyik fél egy finom vacsorával próbál kedveskedni, a másik inkább egy ölelésre vágyik, és egyikük sem érzi magát igazán szeretve, pedig mindketten igyekeznek. Gary Chapman amerikai baptista lelkész és házassági tanácsadó nevezte el ezt az öt mintázatot szeretetnyelveknek. A koncepció azóta is rendkívül népszerű, mert egyszerűen megfogalmaz valamit, amit sokan megtapasztalnak a saját kapcsolatukban. Fontos azonban hozzátenni, hogy a tudományos vizsgálatok eredményei vegyesek azzal kapcsolatban, valóban elkülönülő kategóriákról van-e szó.

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Mit jelent valójában a szeretetnyelv?

A gondolat lényege, hogy mindannyian másképp adjuk és fogadjuk a szeretetet. Van, aki a szavaktól olvad el, van, akit a figyelmes gesztusok érintenek meg, és van, aki egyszerűen csak arra vágyik, hogy minőségi időt töltsön a partnerével. A probléma ott kezdődik, amikor a saját nyelvünkön próbáljuk megszólítani a másikat, miközben ő egészen másfajta figyelemre vágyik. Ettől alakulhat ki az az érzés, hogy „mindent megteszek, mégsem elég”.

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