november 5. Imre napja Ma: 11°C Holnap: 13°C
november 5. Imre napja Ma: 11°C Holnap: 13°C
„A kapcsolat nem működik, ha a nő szereti jobban a férfit” – fordítva viszont igen
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „A kapcsolat nem működik, ha a nő...

„A kapcsolat nem működik, ha a nő szereti jobban a férfit” – fordítva viszont igen

Szőke Angéla
Írta 2026.11.05.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Azt hittük, az egyenlőség a legegészségesebb alapja egy kapcsolatnak – de a valóság mást mutat. Megfigyeltük a mintát, aminek neve is van, és ami megmagyarázza, miért boldogabbak azok a párok, ahol a férfi szereti jobban a nőt.

Én soha nem akartam az az ember lenni, aki a nőket a férfiak ellen fordítja. Tényleg hittem az egyenlőségben, a kölcsönös szeretetben, hogy mindkét fél ugyanannyit tesz a kapcsolatba. Hangoztattam, hogy a legegészségesebb kapcsolatok azok, amelyekben mindenki egyformán kiveszi a részét, egyformán jelen van, és egyformán hajlandó küzdeni azért, amit közösen felépítettek.

Felejthetetlen szenvedély: 6 csillagjegy-páros, akiknél sosem hűl ki a láng

Aztán feltűnt valami. Ahogy jobban megfigyeltem a környezetemben a párkapcsolatokat, láttam egy mintát, ami túl sokszor fordult elő ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjam. Azok a párok boldogabbak, ahol a férfi jobban szereti a nőt. Ahol a nő van oda a pasiért, ott valamiért egyik fél sem tűnik elégedettnek.

Az esély

Van egy barátnőm, Hildus, aki nagyon szerelmes típus. Minden pasijáért kitette a lelkét. Ezek a férfiak – véleményem szerint – őrült mázlisták voltak, és az volt bennük a közös, hogy egyikük sem értékelte barátnőm odaadását. Elfogadták a gondoskodást, de vissza nem sokat adtak belőle. Eltünedeztek, hűvösek voltak, mintha ők tettek volna szívességet azzal, hogy vele voltak.

Olvass még a témában

És közben ott volt a háttérben Zsombor, aki évek óta bele volt zúgva Hildusba. Sosem jelezte vagy mondta, de én tudtam. Aztán amikor Hildussal újfent szakított valamelyik nemtörődöm lovagja – mert általában így végződtek a románcai – felvetettem neki, hogy miért megy el valahova Zsomborral. Végül vállat vont, adott a dolognak egy esélyt, és azóta elválaszthatatlanok.

Zsombor szemén látszik a rajongás, ahogy Hildusra néz, Hildus pedig életében először tapasztalja meg, milyen az, ha szívből szereti egy férfi. És boldogok.

Férfi a hátára kapja a nőt
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt

Ezeket olvassák most

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Napi horoszkóp 2026. november 5. – Ideje elengedned, ami csak visszahúz

Napi horoszkóp 2026. november 5. – Ideje elengedned, ami csak visszahúz

4 csillagjegy, aki felnőttként is szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával

4 csillagjegy, aki felnőttként is szoros kapcsolatot ápol az édesanyjával

„Szabadnapom lett volna, mégis behívtak” – így mondtam nemet a főnökömnek

„Szabadnapom lett volna, mégis behívtak” – így mondtam nemet a főnökömnek

„Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott

„Szétverte a lakásomat, amiért belenéztem a telefonjába” – nincs dühösebb ember a férfinál, aki éppen lebukott

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.