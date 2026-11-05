„A kapcsolat nem működik, ha a nő szereti jobban a férfit” – fordítva viszont igen

Azt hittük, az egyenlőség a legegészségesebb alapja egy kapcsolatnak – de a valóság mást mutat. Megfigyeltük a mintát, aminek neve is van, és ami megmagyarázza, miért boldogabbak azok a párok, ahol a férfi szereti jobban a nőt.

Én soha nem akartam az az ember lenni, aki a nőket a férfiak ellen fordítja. Tényleg hittem az egyenlőségben, a kölcsönös szeretetben, hogy mindkét fél ugyanannyit tesz a kapcsolatba. Hangoztattam, hogy a legegészségesebb kapcsolatok azok, amelyekben mindenki egyformán kiveszi a részét, egyformán jelen van, és egyformán hajlandó küzdeni azért, amit közösen felépítettek.

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Aztán feltűnt valami. Ahogy jobban megfigyeltem a környezetemben a párkapcsolatokat, láttam egy mintát, ami túl sokszor fordult elő ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjam. Azok a párok boldogabbak, ahol a férfi jobban szereti a nőt. Ahol a nő van oda a pasiért, ott valamiért egyik fél sem tűnik elégedettnek.

Az esély

Van egy barátnőm, Hildus, aki nagyon szerelmes típus. Minden pasijáért kitette a lelkét. Ezek a férfiak – véleményem szerint – őrült mázlisták voltak, és az volt bennük a közös, hogy egyikük sem értékelte barátnőm odaadását. Elfogadták a gondoskodást, de vissza nem sokat adtak belőle. Eltünedeztek, hűvösek voltak, mintha ők tettek volna szívességet azzal, hogy vele voltak. Olvass még a témában „Az első randiról még sírva jöttem el, idén 10 éve leszünk házasok” – Kapcsolatok, amik reménytelenül indultak, mégis sikersztorik lettek „Kedvencből egycsapásra idegen lettem” – a férjed családja nem a te családod Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt Kinek a hibája, ha a mesterséges intelligencia jobban megért, mint a párod?

És közben ott volt a háttérben Zsombor, aki évek óta bele volt zúgva Hildusba. Sosem jelezte vagy mondta, de én tudtam. Aztán amikor Hildussal újfent szakított valamelyik nemtörődöm lovagja – mert általában így végződtek a románcai – felvetettem neki, hogy miért megy el valahova Zsomborral. Végül vállat vont, adott a dolognak egy esélyt, és azóta elválaszthatatlanok.

Zsombor szemén látszik a rajongás, ahogy Hildusra néz, Hildus pedig életében először tapasztalja meg, milyen az, ha szívből szereti egy férfi. És boldogok.

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