„Szabadnapom lett volna, mégis behívtak” – így mondtam nemet a főnökömnek

A főnököm az utolsó pillanatban akarta átszervezni a már jóváhagyott szabadságomat, de ezúttal nem engedtem, hogy a munkahelyem felülírja a magánéleti terveimet.

Reggel fél hét volt, még a kávé is ott gőzölgött a konyhapulton, amikor megnyitottam a telefonomon az e-mailt. A tárgysor ennyi volt: „Péntek – apró módosítás”. Már tudtam, hogy baj van, mert a főnököm, Dávid, sosem ír ilyen simogatós címeket, ha jó hír következik.

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A levélben az állt, hogy egy ügyféltárgyalás csúszott arra a péntekre, amikor szabadnapom volt, és megkérdezte, be tudnék-e menni mégis, „csak erre az egy napra”, cserébe kapok másikat. A szabadságot három héttel korábban kértem ki, feketén-fehéren jóváhagyva, a naptárba is bejegyezve. Azért pont arra a napra, mert a húgom esküvőjén kellett lennem Balatonfüreden, tanúként.

Nem azért háborodtam fel, mert Dávid rosszindulatú lett volna. Ismerem annyira, hogy tudjam: ő tényleg azt hitte, egy egyszerű egyeztetésről van szó, amit egy mosolygós emoji lezár. Nálunk a cégnél megszokott, hogy mindenki rugalmas, és a legtöbbször én is az vagyok. Csak most épp nem lehettem az. Olvass még a témában 5 ősi rituálé, amit Halloween estéjén érdemes kipróbálnod, ha elengednél valamit a múltadból „Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal „A nőknél bűntudat és sírás, a férfiaknál düh és alkoholizmus” – Hogyan mutatkozik meg a depresszió a két nemnél 4 apró jel, ami elárulja: sokkal nagyobb szükségetek van a párterápiára, mint gondolnátok

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