Ősszel és télen lecsökkenhet a D-vitamin-szinted: dietetikusok elmondják, mit tehetsz ellene

Amikor szeptember végén egyre korábban sötétedik, és egyre ritkábban jutunk ki a napra, a D-vitamin-szintünk is könnyen elkezd csökkenni.

Utánanéztem, mit mondanak erről a szakértők, és mit érdemes tenni, hogy a hideg hónapokban is eleget kapjunk belőle.

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Miért csökken ősszel és télen?

A D-vitamin úgy képződik a szervezetünkben, hogy a nap UVB-sugarai elérik a bőrünket. Egy amerikai dietetikus szerint télen a nap gyengébb, és kevesebbet is vagyunk kint, ezért a bőrünk kevesebb D-vitamint termel. A felhős idő, a hidegebb napok és a rövidebb nappalok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb napfény jut el hozzánk.

Az sem segít, hogy az ablaküveg kiszűri az UVB-sugarakat, ezért az üvegen át beszűrődő napfény nem indítja be a D-vitamin termelődését. Olvass még a témában „Nem akartam elhinni, hogy ennyire hülyének néz” – A legpofátlanabb hazugságok, amiket emberek szemébe mondtak „A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak Ezt hozza 2026. október 24. a numerológia szerint: anyagi és lelki egyensúly A Végítélet lapja: ezt üzeni a novemberi Tarot kártya a mély, transzformatív energiák mellé

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