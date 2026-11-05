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Ősszel és télen lecsökkenhet a D-vitamin-szinted: dietetikusok elmondják, mit tehetsz ellene
iStock

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Ősszel és télen lecsökkenhet a D-vitamin-szinted: dietetikusok elmondják, mit tehetsz ellene

Farkas Margaréta
Írta 2026.11.05.
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Amikor szeptember végén egyre korábban sötétedik, és egyre ritkábban jutunk ki a napra, a D-vitamin-szintünk is könnyen elkezd csökkenni.

Utánanéztem, mit mondanak erről a szakértők, és mit érdemes tenni, hogy a hideg hónapokban is eleget kapjunk belőle.

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Miért csökken ősszel és télen?

A D-vitamin úgy képződik a szervezetünkben, hogy a nap UVB-sugarai elérik a bőrünket. Egy amerikai dietetikus szerint télen a nap gyengébb, és kevesebbet is vagyunk kint, ezért a bőrünk kevesebb D-vitamint termel. A felhős idő, a hidegebb napok és a rövidebb nappalok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb napfény jut el hozzánk.

Az sem segít, hogy az ablaküveg kiszűri az UVB-sugarakat, ezért az üvegen át beszűrődő napfény nem indítja be a D-vitamin termelődését.

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