„Csak így tudtam finanszírozni, hogy a lányom zongorázhasson” – felnőttként szégyelli, hogy ez volt a munkám

A lányom három hete nem hívott vissza, pedig tudom, hogy látta az üzenetet. Nem veszekedtünk, nincs is min, csak egyszerűen elfogyott köztünk valami, amit nem tudok pontosan megnevezni. Pedig tíz éven át minden éjjel fél tizenegykor indultam el otthonról, hogy ő tízkor lefekhessen, és reggel hétkor friss fejjel ülhessen be a zongora mellé gyakorolni, mielőtt iskolába megy.
Egy budapesti takarítócégnek dolgoztam éjszakánként, irodaházakat és új építésű, még átadás előtt álló lakásokat takarítottam.
Mindent a lányom zenei tehetségéért tettem
A lányomat, Zsófit hatévesen vették fel egy zeneiskolába, és az első tanára, Katalin néni mondta ki, hogy ennek a gyereknek tehetsége van, kár lenne nem foglalkozni vele rendesen. A heti egy iskolai óra nem lett volna elég, magánórákra lett volna szükség, egy jobb hangszerre, aztán felvételi-előkészítőre a zenei gimnáziumba. Egyedül neveltem, az akkori munkámból ez nem fért bele, így vállaltam a takarítást esténként a nappali munkám mellett. Volt, hogy három órát aludtam, aztán felkeltem, megcsináltam Zsófi reggelijét, és úgy tettem, mintha semmi sem lenne ebben furcsa.
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