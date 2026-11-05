Őszi melankólia vagy valódi depresszió?: 4 különbség, amit fel kell ismerned

Az őszi lehangoltság és a depresszió tünetei hasonlíthatnak, de négy fontos különbség segíthet felismerni, mikor van szükség komolyabb segítségre.

Október közepén egyre korábban sötétedik, a reggelek hidegek, és sokan tapasztalják, hogy nehezebben kelnek fel, kevesebb kedvük van bármihez. Ez a jelenség annyira elterjedt, hogy már neve is van: szezonális hangulatváltozásnak hívják a szakemberek, és a lakosság jelentős része érzi valamilyen formában, amikor rövidülnek a nappalok. A kérdés az, hol húzódik a határ a múló, az időjáráshoz köthető lehangoltság és egy komolyabb, kezelést igénylő állapot között. A kettő gyakran összemosódik, pedig a megkülönböztetés nem mellékes részlet.

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1. Az időtartam és a lefolyás

A szezonális lehangoltság jellemzően hullámzó: van egy borongósabb nap, utána jön egy jobb, és a hangulatingadozás nagyjából követi az időjárást. Ha kisüt a nap, sokan azonnal érzik, hogy könnyebb a kedvük.

A klinikai depresszió ezzel szemben tartósan fennáll, hetekig, hónapokig nem enged, és nem igazodik ahhoz, hogy esik-e az eső vagy süt a nap.

A Magyar Pszichiátriai Társaság és nemzetközi szakmai irányelvek is azt hangsúlyozzák, hogy a depresszió diagnózisához legalább két hétig tartó, szinte minden nap jelen lévő tünetegyüttes szükséges, nem egy-két rosszabb nap. Olvass még a témában „Elvárta, hogy mindent elviseljek” – minél többet tolerálsz, a pasid annál kevésbé fog tisztelni „Odamentem az asztalukhoz, kézen fogtam és elsétáltam vele” – Nők, akik idegen nők segítségére siettek, amikor szükség volt rá 5 rituálé Halloween éjjelére, amivel bevonzod a szerelmet „Már nem tudok hason aludni” – nagymellű nők vallomásai

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