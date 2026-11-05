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Hétköznapi apró örömök amelyekről észrevétlenül szoktunk le – nekem ezek hiányoznak a legjobban
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Hétköznapi apró örömök amelyekről észrevétlenül szoktunk le – nekem ezek hiányoznak a legjobban

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.05.
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Birtokoljuk a tökéletes kényelmet: azonnali válaszok, végtelen információáradat és képernyőkön átívelő folyamatos kapcsolat vesz körül minket. Ezzel együtt azonban észrevétlenül leszoktunk olyan mámoros dolgokról, amelyek hiánya láthatatlanul kúszott be a mindennapjainkba.

Emlékszel még, milyen volt várni egy igazi levelet?

Nem pittyent a telefon a zsebünkben percenként (sokáig nem is volt telefonunk), nem láttuk a két pipát tudván, hogy a címzett elolvasta, amit írtunk. Legfeljebb azt találgattuk, hogy vajon odaért-e már a levél – és nem azt, hogy a másik csak a képernyőn nézett-e rá az üzenetünkre…

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Régen egyszerűen csak vártunk. Nekem is volt néhány levelezőtársam és emlékszem, egy időben óriási sláger volt, hogy cserélgettük egymással a levelezőlapokat, borítékokat. Fel sem merült bennem, hogy valaha nem lesz izgalmas arra várni, ki ír vissza először és mit.

Nő magához ölel egy borítékot
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Minden nap lestem a postást, aztán a postaládát, és amikor végre ott volt a boríték… Nyomban feltéptem a levelet, aztán újra és újra elolvastam a sorokat. Miért volt ez olyan különleges? Nehéz utólag tudatosítani. Talán azért, mert éreztük, hogy valaki időt szánt ránk, tollat ragadott és nem utolsó sorban pénzt költött arra, hogy tartsa velünk a kapcsolatot. Értékesnek érezhettük magunkat, ami kamaszként igencsak sokat adott.

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Ma másodpercek alatt elérünk bárkit a világban, ami nyilván nem kevés előnnyel jár, de pont ezért kiveszett az életünkből ez az érzés. És igen, küldhetünk egymásnak levelet papíralapon ma is, de mindannyian érezzük, hogy ez már messze nem ugyanaz – sőt, sokszor inkább csak erőltetett.

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