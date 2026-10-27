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3 csillagjegy, aki sokáig tűr, mielőtt robbanna
Unsplash

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3 csillagjegy, aki sokáig tűr, mielőtt robbanna

Farkas Izabella
Írta 2026.10.27.
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Három csillagjegy van, amelyik híres arról, hogy szinte emberfeletti türelemmel viseli a megpróbáltatásokat, ám ha egyszer átlépik a határt, onnantól nincs visszaút.

Van, aki percek alatt felrobban egy elmaradt válasz miatt, és van, aki hónapokig, sőt évekig elviseli ugyanazt a sérelmet anélkül, hogy egy szóval is jelezné. Ez utóbbi típus a veszélyesebb: nem azért, mert ingerlékeny, hanem mert amikor végre eldönti, hogy elég volt, azon már nincs mit megbeszélni.

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Bika: csendben tűr, aztán egyszerre lezárja az ajtót

A Bika szülöttei nem szeretik a konfliktust, inkább elnyelik a sérelmet, és bíznak benne, hogy a dolgok maguktól rendeződnek. Ismerős helyzet: a munkahelyi csapatmegbeszélésen hetek óta ugyanaz a kolléga tolja át rá a feladatait, és a Bika mindig elvállalja, mert nem akar feleslegesen vitázni. Közben azonban tételesen számolja a sérelmeket, csak nem mondja ki őket.

Amikor végül betelik a pohár, nem kiabál és nem magyarázkodik sokat, egyszerűen meghozza a döntést, és onnantól nincs apelláta. Ha egy barátságot vagy kapcsolatot zár le, az végleges, mert a bizalomvesztés nála nem ideiglenes állapot.

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