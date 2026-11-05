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Ki ismeri fel legkönnyebben a képmutatást? A 12 csillagjegy rangsora téged is meglep
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Ki ismeri fel legkönnyebben a képmutatást? A 12 csillagjegy rangsora téged is meglep

Farkas Izabella
Írta 2026.11.05.
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A csillagjegyek más-másfajta érzékenységgel figyelik a környezetüket, és ez meghatározza, mennyi idő alatt látnak át valakin.

Az alábbi sorrend azt mutatja meg, melyik jegy veszi észre leggyorsabban, ha valaki csak játssza a szerepet.

4 csillagjegy, akit a sors nehéz leckékkel próbál

1. Szűz

A Szűz figyeli a részleteket, amiket mások át sem gondolnak: az apró ellentmondást a történetben, a testbeszéd és a szavak közti rést. Ha egyszer gyanút fog, onnantól tudatosan figyel, és ritkán téved.

2. Kos

Neked nincs szükséged hosszú elemzésre, egyszerűen megérzed, ha valaki mézesmázos a háta mögött pedig mást mond. A Kos nem szereti a kertelést, és azonnal reagál, ha hamisságot szimatol, akár nyíltan szóvá is teszi.

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3. Bak

A Bak racionálisan méri fel az embereket, és hosszú távon figyeli, hogy a szavak és a tettek összhangban vannak-e. Egy munkahelyi értekezleten simán kiszúrja, ki beszél csak azért, hogy jól mutasson.

5 csillagjegy, aki másképp láthatja a szerelmi életét november közepétől

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