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November 13-án véget ér a Merkúr retrográd időszaka: 4 csillagjegy, akinek végre tisztázódhat egy félreértés
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November 13-án véget ér a Merkúr retrográd időszaka: 4 csillagjegy, akinek végre tisztázódhat egy félreértés

Farkas Izabella
Írta 2026.11.04.
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A Merkúr retrográd időszaka most lezárul, és ezzel együtt sok mindenki számára megnyílik a lehetőség, hogy végre tisztán lásson egy olyan helyzetben, ami hetek óta bizonytalanságban tartotta.

November 13-án véget ér a Merkúr retrográd időszaka, ezzel pedig több olyan helyzet is végre rendeződhet, amely az elmúlt hetekben bizonytalanságot, feszültséget vagy félreértéseket okozott. Egy korábbi beszélgetés új értelmet nyerhet, valaki végre kimondhatja azt, amit eddig magában tartott, vagy olyan információ kerülhet napvilágra, amely mindent tisztáz. Négy csillagjegy különösen sokat profitálhat ebből az időszakból, hiszen számukra végre eljöhet a megkönnyebbülés és a tisztánlátás ideje.

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Az Ikrek jegyűek uralkodó bolygója maga a Merkúr, így ők érzik meg a legközvetlenebbül, amikor ez a bolygó rendbe jön. Az elmúlt hetekben talán volt egy beszélgetés egy kollégával vagy egy baráttal, amiben úgy érezted, nem azt hallották, amit mondtál. Lehet, hogy egy csoportos munkahelyi chatben félreértettek egy odavetett megjegyzést, és azóta furcsa a hangulat.

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