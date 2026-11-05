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3 csillagjegy, aki a bókot inkább egy viccel üti el
Unsplash

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3 csillagjegy, aki a bókot inkább egy viccel üti el

Váradi Petra
Írta 2026.11.05.
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Nem mindenki tud egyszerűen köszönetet mondani egy bókért: ez a három csillagjegy inkább humorral reagál az elismerésre.

Egy őszinte bók sokaknak jólesik, mások viszont zavarba jönnek, ha valaki nyíltan megdicséri őket. Vannak, akik ilyenkor nem tudják, hogyan fogadják a kedves szavakat, ezért inkább egy viccel vagy önironikus megjegyzéssel próbálják elütni a helyzetet. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet erre.

Ez a 3 csillagjegy inkább egyedül küzd, mint hogy segítséget kérjen

Ikrek

Az Ikrek híres a humoráról és a gyors reakcióiról, ezért egy bókra is szinte azonnal képes valamilyen szellemes választ adni. Ha valaki megdicséri a külsejét, a munkáját vagy éppen egy jól sikerült ötletét, könnyen lehet, hogy nem egyszerűen megköszöni, hanem egy viccel fordítja el a beszélgetést. Nem feltétlenül azért teszi, mert nem esik jól neki az elismerés, hanem mert így sokkal természetesebben érzi magát. A könnyed megjegyzések mögött gyakran valódi öröm és egy kis zavar is megbújik.

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