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Széles csípő és telt combok? 5 őszi szoknyafazon, ami elrejti a kritikus területeket
Depositphotos

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Széles csípő és telt combok? 5 őszi szoknyafazon, ami elrejti a kritikus területeket

Nagy Emília
Írta 2026.11.05.
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Egy jól megválasztott fazon átrajzolja a sziluettet, egy rosszul megválasztott pedig pontosan oda irányítja a tekintetet, ahová a legkevésbé szeretnénk.

Nem kell lemondanod a szoknyákról akkor sem, ha szélesebb a csípőd vagy teltebb a combod. A megfelelő szabású őszi darabok optikailag nyújtják az alakot, és szépen kiegyensúlyozzák az arányokat, miközben kényelmes és nőies megjelenést biztosítanak. Mutatunk 5 szoknyafazont, amelyeket érdemes kipróbálnod!

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1. A-vonalú midi szoknya

Az A-vonalú szabás a derékon simul, majd fokozatosan bővül, így a csípő és a comb vonalát lágyan eltakarja anélkül, hogy bő, formátlan hatást keltene. Őszre a vastagabb pamutvászon vagy gyapjúkeverék változat a legjobb választás, térd alatti hosszal, mert ez nyújtja leginkább a lábat. Kerüljük a fényes, merev anyagokat, mert azok inkább kiemelik, nem elrejtik a formákat.

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