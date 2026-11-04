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5 csillagjegy, aki másképp láthatja a szerelmi életét november közepétől
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5 csillagjegy, aki másképp láthatja a szerelmi életét november közepétől

Farkas Izabella
Írta 2026.11.04.
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Nem arról van szó, hogy egyik napról a másikra megváltozik minden, inkább arról, hogy a korábban félretolt kérdések most visszakerülnek az asztalra, és választ is kell adni rájuk.

Két bolygó áll vissza egyszerre előremenő mozgásba a hónap derekán: a Merkúr és a Vénusz hetek óta tartó retrográdja ér véget nagyjából egy időben. A csillagjósok szerint ez a fajta egybeesés ritkán fordul elő, és különösen érezhető lesz azoknál, akiknek a születési horoszkópjában a kommunikáció és a vonzalom bolygói amúgy is hangsúlyos szerepet kapnak.

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Van, akinél ez egy elhalasztott beszélgetés újraindítását jelenti, van, akinél egy döntés végre megszületik. Az alábbi öt jegy azok közé tartozik, akiknél a szerelmi élet a legérzékenyebben reagál erre az égi váltásra.

Ikrek

Az Ikrek jegyében mozgó Merkúr hazatérése szinte testközelből érinti ezt a jegyet, hiszen a Merkúr az uralkodó bolygójuk. Az elmúlt hetekben sok Ikrek érezhette úgy, hogy a kapcsolatában félreértések halmozódnak, mondatok csúsznak félre, és a partnerével folytatott beszélgetések valahogy mindig zsákutcába futnak. Most, hogy a bolygó visszatér a megszokott irányába, sokkal könnyebben megtalálják a szavakat arra, amit eddig csak körülírtak. Nem meglepő, ha hirtelen tisztábban látják, mit szeretnének kimondani egy régóta halogatott témában, legyen szó egy közös jövőbeli tervről vagy egy apró sérelemről, amit eddig inkább elhallgattak.

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