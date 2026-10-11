október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
október 11. Brigitta, Gitta napja Ma: 17°C Holnap: 16°C 🌧️
A vasárnap esti trükk, amivel a kaotikus hétköznapjaid végre önműködővé válnak
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / A vasárnap esti trükk, amivel a...

A vasárnap esti trükk, amivel a kaotikus hétköznapjaid végre önműködővé válnak

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ismerős az az érzés, amikor a vasárnap délutáni békés pihenésedbe lassan bekúszik egyfajta megfoghatatlan, gyomorszorító feszültség? Létezik egy meglepően egyszerű, vasárnap esti szertartás, amivel a kaotikus napok sokkal gördülékenyebben működnek majd a te életedben is.

Ahogy közeledik az este, a gondolataink óhatatlanul elkezdenek a másnapi teendők körül forogni, kezdünk befeszülni a stresszes helyzetekre, és szép lassan az előttünk álló hét egyetlen hatalmas, átláthatatlan feladattá változik át…

A zodiákus 4 legmakacsabb csillagjegye

A jó hír az, hogy a hétfői rohanás és a hétköznapi zűrzavar nem törvényszerű velejárója a mindennapoknak. Létezik egy meglepően egyszerű, vasárnap esti szertartás, amivel a kaotikus napok sokkal gördülékenyebben működnek majd a te életedben is. Ne aggódj, mindehhez nem kell áldozatul esnie a hétvégédnek! Csupán egy rövid, tudatos ráhangolódásról van szó, amely hétfőtől péntekig kamatostul megtérül.

Irányított gondolatürítés

A vasárnapi szorongás legfőbb oka, hogy a fejünkben próbálunk észben tartani tucatnyi párhuzamos dolgot. Amikor a gondolataink között egyszerre cikázik az elküldendő munkahelyi e-mail, a befizetendő számla és a gyerekorvosi időpont, az agyunk egyszerűen túltelődik, hiszen görcsösen koncentrálunk arra, hogy ne felejtsünk el semmit.

Olvass még a témában

A megoldás első lépése a mentális tehermentesítés: fogj egy jegyzetfüzetet vagy a telefonod jegyzetelő funkcióját, és szűrés, javítgatás nélkül írj ki magadból mindent, ami épp eszedbe jut!

Én sem hittem el, mennyire sokat számít ez, de szó szerint azonnal megkönnyebbülök, amikor leírva látom a feladatokat – tudom, már nem kell arra koncentrálnom, hogy ne felejtsem el őket.

Amint a kaotikus gondolatok átkerülnek a papírra, a belső feszültség azonnal alábbhagy, hiszen a fejünk végre visszakapja a megérdemelt vasárnapi pihenőidőt.

Nő ír egy füzetbe
iStock

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

9 könyv, amit életedben legalább egyszer el kell olvasnod

Ezeket olvassák most

Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

Heti horoszkóp 2026. október 12. – október 18. – Új lendületre kapsz

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

„Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

4 csillagjegy, akit váratlan kiadás súlyt októberben

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül

Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

Vénusz retrográd Skorpióban: 5 csillagjegy, akiknél októberben különösen érzékeny téma lehet a bizalom

3 csillagjegy, akinek felelnie kell egy rossz döntéséért

3 csillagjegy, akinek felelnie kell egy rossz döntéséért

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.