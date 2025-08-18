Utálod a hétfőt? A tudomány szerint jogos

Bármennyire is szereti valaki a munkáját, jó eséllyel vasárnap mégis érez egy kis szomorúságot, amikor rádöbben, hogy a hétvégéje a végéhez közeledik. Másoknál ez az állapot, amit angolul „Sunday scaries”-nek vagy „Sunday blues”-nak is hívnak, szorongással, nyugtalansággal vagy ingerlékenységgel is járhat, amikor a gondolataikban már a következő hét lebeg – magyarázza Carla Marie Manly klinikai pszichológus.

Bármennyire is szereti valaki a munkáját, jó eséllyel vasárnap mégis érez egy kis szomorúságot, amikor rádöbben, hogy a hétvégéje a végéhez közeledik. Másoknál ez az állapot, amit angolul „Sunday scaries”-nek vagy „Sunday blues”-nak is hívnak, szorongással, nyugtalansággal vagy ingerlékenységgel is járhat, amikor a gondolataikban már a következő hét lebeg – magyarázza Carla Marie Manly klinikai pszichológus. A vasárnapi szorongás sokféleképpen és különböző időpontokban üthet be, de maga a jelenség rendkívül gyakori, teljesen normális és érthető. Íme, amit érdemes tudni erről a típusú rosszkedvről, beleértve néhány módszert, amivel kezelheted, és talán még élvezheted is a hétvégéd utolsó óráit.

Mi az a „Sunday scaries”?

Általánosságban a Sunday scaries negatív gondolatokat vagy érzelmi feszültséget jelent a közelgő hét miatt – mondja Peggy Loo pszichológus. Bár a két kifejezés gyakran felcserélhető és hasonló, Loo szerint a „Sunday blues” inkább a hétvége lezárulására összpontosít, míg a „scaries” a jövő felé tekint, előrevetítve az elkövetkező napokat.

„Mindkettő hajlamos a rágódásra, és kizökkent abból, hogy a jelenben legyél” – magyarázza. Bárkinél jelentkezhet, főleg azoknál, akik kiégtek, túlterheltek vagy nem kedvelik a munkájukat. Nem szükséges hozzá diagnosztizált szorongás vagy depresszió, de akinél ilyen fennáll, gyakrabban és intenzívebben élheti meg. Maga a Sunday scaries nem hivatalos klinikai diagnózis. Ahogy Laura Erickson-Schroth pszichiáter rámutat, ez az érzés nem csak vasárnap fordulhat elő, bármelyik nap jelentkezhet, amikor vissza kell térni egy feladathoz vagy társas kötelezettséghez. Néhány embernél csak ritkán jön elő, másoknál viszont hetente visszatérő aggodalommá válhat.