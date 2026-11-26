A koncert előtt az előadók riderében szereplő kérések egy része teljesen érthető: megfelelő hangtechnika, ásványvíz, törölköző, étel, nyugodt öltöző. Aztán vannak azok a kívánságok, amelyeknél a szervező először azt gondolja, biztosan félreolvasott valamit.

Egy bizonyos színű gyümölcs, kizárólag egy adott márkájú gyertya, vagy olyan instrukció, amelynek teljesítéséhez külön embert kell felvenni. Három, a zeneiparban dolgozó ember mesél arról, amikor a sztárok kívánságai már a józan ész határait feszegették.

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„Hajnali kettőkor kellett szereznem egy plüss zsiráfot”

„Egy külföldi zenekar turnéjának magyarországi állomásán dolgoztam produkciós koordinátorként” – osztja meg élményét a 43 éves Gergő. „A rider alapvetően nem volt különösebben vészes, egészen addig, amíg a koncert napján meg nem érkezett egy kiegészítés az egyik előadó személyes asszisztensétől. Azt kérték, legyen egy közepes méretű, sárga plüss zsiráf az öltözőben. Nem mindegyik jó: hosszú nyakú legyen, ne legyen rajta ruha, és lehetőleg ne legyen túl élénk a szeme.

Először azt hittük, valami vicc. Aztán kiderült, hogy az énekesnek ez egyfajta kabalája, amit minden koncert előtt meg kell kapnia. A probléma az volt, hogy ezt este tízkor jelezték, a koncert után pedig másnap reggel indultak tovább. Budapest belvárosában, éjfél után próbáltunk plüss zsiráfot találni. Végül egy benzinkút melletti ajándékboltban sikerült megoldani, bár a példány nem volt tökéletes. Olvass még a témában Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy érettségi tételsor összeállítója? Teszteld a tudásodat! Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat!

„Az asszisztens megvizsgálta, majd közölte, hogy megfelel. Azóta sem tudom, mi lett a zsiráf sorsa, de abban a pillanatban többet foglalkoztunk vele, mint a színpadtechnikával.”

„A banánokat egyenként kellett meghámozni, de a száruk maradjon meg" „Egy nagy fesztivál backstage-részlegén dolgoztam cateringesként, amikor egy előadó csapatától egészen különös instrukciót kaptunk" – emlékszik vissza a 34 éves Zita. „A banánokat hámozzuk meg, de a felső szárukat ne vágjuk le, és ne érjünk hozzájuk kézzel, csak kesztyűben. Ráadásul egyetlen banán sem lehetett foltos, túlérett vagy túl zöld. Azt gondoltam, biztos valamilyen ételallergia vagy egészségügyi probléma áll a háttérben, de nem. Az előadó egyszerűen így szerette enni a banánt. A kérést teljesítettük, de a szállítmány egy részét visszaküldték, mert két banánon apró barnás folt volt. „Ott álltunk egy tálban harminc tökéletesen meghámozott banánnal, és azon gondolkodtam, vajon valaki tényleg észreveszi-e, ha az egyiknek a héja egy kicsit másképp válik el a gyümölcstől. Spoiler: észrevették." „Csak kék színű ételek lehettek az öltözőben" „Egy nemzetközi sztár fellépése előtt kaptuk a kérést, hogy az öltözőben minden étel és ital kék színű legyen" – meséli még mindig hitetlenkedve a 39 éves Tamás. „Nem kék csomagolásban, hanem maga a termék. Kék cukorka, kék ital, kék szőlő, kék dekoráció. Azt hittük, valamilyen tematikus show része, de a színpadon semmi ilyesmi nem történt. A legnagyobb fejtörést az okozta, hogy a zenekar tagjai is kaptak az ellátásból, de nekik nem volt ilyen megkötésük. Így két cateringasztalt kellett kialakítanunk: az egyik teljesen normális ételekkel, a másik pedig úgy nézett ki, mintha egy gyerek születésnapi zsúrjára készülnénk. A kék ételek nagy részét ételfestékkel oldottuk meg, de az előadó végül elégedett volt. „A koncert után az egész stáb a kék sütiket ette, mert már nem bírtuk nézni őket."

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