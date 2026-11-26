Kevesebb öntözés, megfelelő fény és páratartalom: mutatjuk, mire figyelj a szobanövények teleltetésekor, hogy tavasszal is szépek és egészségesek maradjanak.

Novembertől márciusig a legtöbb szobanövény növekedése lelassul, és kevesebb gondozást igényel, mint a melegebb hónapokban. A fűtött lakás száraz levegője, a rövidebb nappalok és a hideg ablaküveg közelsége azonban olyan kihívásokat jelenthet, amelyekre nyáron nem kell különösebben figyelnünk. Ha nem alkalmazkodunk a megváltozott körülményekhez, tavasszal sárguló levelekkel, megnyúlt hajtásokkal vagy a túlöntözés miatt károsodott gyökérzettel találkozhatunk.

A jó hír, hogy a legtöbb probléma néhány egyszerű szokás megváltoztatásával megelőzhető. Nézzük, mire érdemes figyelni a szobanövények téli gondozásakor!

Télen a legtöbb szobanövény növekedése lelassul, így kevesebb vizet használ fel, mint a tavaszi és nyári időszakban. Ha ugyanúgy öntözöl, mint a melegebb hónapokban, a föld tartósan nedves maradhat, ami gyökérrothadáshoz vezethet. Mielőtt locsolnál, ellenőrizd a talaj nedvességét: a legtöbb növénynél elegendő, ha a föld felső néhány centimétere már kiszáradt. Olvass még a témában Inkább legyen kisebb lakásom, mint nagyobb hitelem 7 egyszerű trükk, amivel látványosan kevesebb por lesz ezentúl az otthonodban 6 világítási trükk, amitől sokkal melegebb lehet az otthonod – lakberendezők szerint Soha nem gondolnád, mire jó egy diszkógömb a kertben

Figyelj a páratartalomra A fűtés jelentősen csökkentheti a lakás levegőjének páratartalmát, ami különösen a trópusi eredetű szobanövényeket viselheti meg. A száraz levegő egyik gyakori jele a levélvégek és -szélek barnulása, illetve egyes fajtáknál a levelek összepöndörödése. Segíthet egy párásító készülék használata, vagy ha a növényeket egymás közelében helyezed el, így a párologtatásuk révén kedvezőbb mikroklíma alakulhat ki körülöttük. A kavicsos, vízzel töltött tálca is alkalmazható, ha a cserép alja nem ér közvetlenül a vízbe, bár ez csak kisebb mértékben képes növelni a páratartalmat.

Vigyázz a fűtőtestek és a hideg ablaküveg közelségével Két szélsőség fenyegeti a növényeket télen: a radiátor közvetlen melege és a hideg ablaküveg közelsége. Mindkettő stresszt okozhat, ráadásul gyakran ugyanabban a helyiségben van jelen. Ha a cserép vagy a levelek közvetlenül az üveg mellett állnak, a növény könnyen lehűlhet, míg a fűtőtestből áradó forró, száraz levegő kiszáríthatja a leveleket. Szellőztetéskor arra is ügyelj, hogy ne érje őket közvetlenül a hideg huzat. A legtöbb szobanövény télen kevesebb vizet és tápanyagot igényel, de a megfelelő fényről és hőmérsékletről ilyenkor sem szabad megfeledkezni.

Hagyd abba a trágyázást Mivel a legtöbb szobanövény télen nem növekszik aktívan, a tápoldatozásra sincs akkora szüksége, mint a vegetációs időszakban. A rendszeres trágyázást általában ősszel érdemes felfüggeszteni, majd tavasszal, az új hajtások megjelenésekor fokozatosan újrakezdeni. Fontos azonban, hogy ez nem minden növényre érvényes egyformán: a télen is aktívan növekedő vagy virágzó fajták eltérő gondozást igényelhetnek. Pótold a hiányzó fényt, ahol tudod A rövidebb nappalok miatt a növények télen jóval kevesebb természetes fényhez jutnak, ezért érdemes a világosabb ablakok közelébe helyezni őket. Ha korábban egy sötétebb sarokban tartottad valamelyik cserepes növényt, most célszerű lehet átköltöztetni egy világosabb helyre, figyelve arra, hogy ne kerüljön közvetlenül a hideg üveg mellé. A növénylámpa is hasznos segítség lehet, különösen akkor, ha a lakásban kevés a természetes fény, vagy több fényigényes növényt tartasz.

Ellenőrizd rendszeresen a kártevőket A száraz, fűtött levegő kedvezhet például a takácsatkák elszaporodásának, ezért télen is érdemes rendszeresen ellenőrizni a növényeket. Különösen a levelek fonákját és a szárak tövét vizsgáld meg, mert a kártevők sokszor ezeken a részeken bújnak meg. Az apró pókhálószerű szálak, a ragacsos foltok és a leveleken megjelenő világos pöttyök mind figyelmeztető jelek lehetnek. Ha időben észreveszed a fertőzést, könnyebb elkülöníteni az érintett növényt, és a kártevőnek megfelelő kezelést alkalmazni.