A születési dátumod többet árulhat el az anyai személyiségedről, mint gondolnád: a numerológia szerint ezek a számok megmutatják, milyen anya vagy valójában.

A numerológia szerint minden születési dátum mögött egy úgynevezett életszám rejtőzik, ami állítólag sokat elárul a személyiségünkről, a kapcsolatainkról, sőt, arról is, milyen anyák vagyunk. A kiszámítása egyszerű: írd le a teljes születési dátumodat számjegyenként (év, hónap, nap), majd add össze az összes számjegyet.

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Ha egynél több számjegyű eredményt kapsz, addig redukáld tovább egyetlen számjegyre, amíg 1 és 9 közé nem esik, kivéve, ha menet közben 11-et vagy 22-t kapsz, ezeket a numerológia mesterszámnak tekinti, és nem bontja tovább. Például ha 1990. június 14-én születtél, az összeadás így néz ki: 1+9+9+0+0+6+1+4=30, majd 3+0=3, tehát a te életszámod a 3. Nézzük végig, mit üzen mindegyik szám az anyai éned felől, pusztán szórakoztató, önismereti kedvcsinálóként.

1-es életszám

Az 1-es energiájú anyák természetes vezéregyéniségek otthon is. Szeretsz példát mutatni, és fontos neked, hogy a gyermeked önállóságot tanuljon tőled. Néha talán túl gyorsan ugrasz megoldani a problémákat helyette, pedig ösztönösen te magad is tudod, hogy a gyereknek is meg kell küzdenie néhány dologgal egyedül. Olvass még a témában Így támogathatod a szervezetedet az influenzaszezonban Nem készülök előre mindenre és nem pipálgatom a karácsonyi listát – mégsem félek az ünnepi káosztól „Ha ezt csinálod az asztalnál, garantáltan utálni fogunk” – Pincérek vallanak a legidegesítőbb vendégekről „Kitöröltem az életemből, de nem éreztem magam jobban” – a letiltás nem egyenlő a gyógyulással

2-es életszám A 2-es szám a harmónia és az érzékenység jegyében áll. Ezek az anyák kiváló hallgatóságok, és ritkán emelik fel a hangjukat, inkább csendes jelenlétükkel nyugtatnak meg mindenkit a házban. A numerológia szerint hajlamosak lehetnek túlságosan is a gyerek érzéseire fókuszálni, és közben saját magukról megfeledkezni. 3-as életszám A 3-as anyák játékosak, kreatívak, és a humor az egyik legfontosabb nevelési eszközük. Náluk a vacsorakészítésből spontán táncparty lesz, a hazaút pedig sosem unalmas, mert mindig kitalálnak valami új történetet útközben. Cserébe időnként nehezükre esik a szigorú napirend tartása. 4-es életszám A numerológia a 4-es számot a stabilitással és a megbízhatósággal társítja. Ezek az anyák szeretik a kiszámítható kereteket, a rendszeres étkezési időpontokat és a jól bevált rutinokat, mert úgy érzik, ez adja a legnagyobb biztonságot a gyereknek. A spontán programok néha kibillentik őket a komfortzónájukból. 5-ös életszám Az 5-ös energia a szabadságról és a kalandvágyról szól. Ezek az anyák imádják a változatosságot, szívesen visznek a gyerekkel új helyekre, próbálnak ki szokatlan recepteket, és nehezen viselik az egyhangúságot. A következetes szabályok betartatása olykor próbára teszi a türelmüket. 6-os életszám A 6-os számhoz hagyományosan a gondoskodás és a családközpontúság tartozik. Ezek az anyák otthonteremtők a javából, akiknek a konyhaasztal és a közös vacsora szent dolog. A numerológia szerint hajlamosak lehetnek túlvállalni magukat, és nehezükre esik elfogadni a segítséget. 7-es életszám A 7-es anyák elgondolkodók, megfigyelők, és fontos nekik, hogy a gyermekük is megtanuljon egyedül lenni a saját gondolataival. Szívesen olvasnak együtt, beszélgetnek mélyebb témákról, miközben a zajos, túlpörgött programok kevésbé fekszenek nekik. 8-as életszám A 8-as szám a numerológiában a célratörést és a felelősségvállalást jelképezi. Ezek az anyák jól egyensúlyoznak a munka és a család között, és fontos nekik, hogy a gyerek is megtanulja, mit jelent kitartóan dolgozni egy célért. Időnként talán túl magas elvárásokat állítanak maguk és a család elé is. 9-es életszám A 9-es anyák empatikusak, nagyvonalúak, és ösztönösen tanítják a gyereket az elfogadásra és a másokért érzett felelősségre. A numerológia szerint hajlamosak lehetnek mindenki más szükségletét előrébb helyezni a sajátjuknál, ami hosszú távon kifárasztja őket. 11-es mesterszám Ha az összeadás során 11-et kapsz, és nem bontod tovább, a numerológia szerint különösen érzékeny, intuitív anyatípusról van szó. Ezek az anyák mintha pontosan megéreznék, mikor van baja a gyereknek, még mielőtt az kimondaná. Ez az éles ráhangolódás ugyanakkor érzelmileg megterhelő is tud lenni. 22-es mesterszám A 22-es mesterszám a nagy álmok és a gyakorlatias megvalósítás találkozása. Az ide tartozó anyák gyakran egész családi rendszereket, hagyományokat építenek fel tudatosan, amelyekre generációkon át lehet támaszkodni. Ehhez persze rengeteg energiát mozgósítanak, amit időnként érdemes lenne inkább magukra fordítaniuk. Akárhogy is jött ki a te életszámod, a numerológia nem egzakt tudomány, inkább egy játékos tükör, amiben néha meglepően ráismerünk saját magunkra, néha pedig inkább csak mosolygunk az egészen.

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