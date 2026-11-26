Minden ősz végén ugyanaz a látvány fogad a boltokban: megérkeznek a legújabb, „kihagyhatatlan" karácsonyi kollekciók, és velük együtt az aktuális ünnepi trendek is. Tíz éve mégis ugyanazokkal a karácsonyfadíszekkel készülök az ünnepekre – és egyre inkább úgy gondolom, hogy ez nemcsak elegendő, hanem valójában több is annál.

Egyik évben a bársony masnik és az arany árnyalatok hódítanak, a következőben a pasztellszínek, a skandináv minimalizmus vagy éppen a retró üvegdíszek kerülnek előtérbe. Mire megszoknánk az egyik irányzatot, már érkezik is a következő – így aztán a tavaly még tökéletesnek gondolt dekorációnkról azonnal úgy érezzük, hogy kevésbé izgalmas.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít

Ennek ellenére tíz éve ugyanazokkal a karácsonyfadíszekkel készülök az ünnepekre

Amikor tíz évvel ezelőtt beköltöztünk a saját otthonunkba, tudatosan válogattuk össze az első közös karácsonyfadíszeinket. Nem feltétlenül az aktuális trendeket kerestük, inkább olyan darabokat szerettünk volna, amelyek illenek a lakásunk színeihez és hangulatához, és amelyekről már akkor el tudtuk képzelni, hogy sok-sok év múlva is szívesen látjuk majd őket a fán.

Megvettük, hazavittük a szetteket, feldíszítettük velük a karácsonyfát, azóta pedig minden decemberben ugyanazok a gondosan visszacsomagolt dobozok kerülnek elő a pincénk mélyéről. Olvass még a témában A csipketerítő, amit anyáink kidobtak, most újra ott van a legmenőbb nappalikban Ilyen gyakran kellene valójában mosószerrel kimosni a fürdőruháinkat Tudtad? Ezért van az a kis lyuk a mosdókagylón Inkább legyen kisebb lakásom, mint nagyobb hitelem

Nincs évről évre új színvilág, nem cserélgetem a gömböket, és nem keresek minden szezonban „néhány különleges darabot”, amelyekkel más lesz az összhatás.

Persze nálunk is időről időre szóba kerül, hogy talán jó lenne valami újat kipróbálni. Aztán ahogy közeledik a december, és egyre több feladat, program és elintéznivaló kerül a naptárunkba, rendszerint arra jutunk, hogy „majd talán jövőre”.

Nem unalmas, ha minden évben ugyanazt látod Amikor elmondom, hogy egy évtizede nem vásároltam új karácsonyfadíszeket, gyakran felmerül a kérdés, hogy nem unom-e még őket. Meglepő lehet, de egyáltalán nem. Nálunk ugyanis a díszek mindössze nagyjából másfél hétig vannak szem előtt, az év többi részében pedig a dobozukban pihennek a pincében. Ennyi idő alatt bőven van alkalmam megfeledkezni róluk, így amikor decemberben újra előkerülnek, egészen más érzés kézbe venni őket. Kicsit olyan ez, mint amikor szezonváltáskor előveszek egy régen látott, szeretett ruhadarabot a szekrényem mélyéről: hiába az enyém már évek óta, hónapok után újra tudok örülni neki. Azt hiszem, sokszor hajlamosak vagyunk túlbecsülni, mennyire van szükségünk a változatosságra. Attól, hogy valami már nem újdonság, még nem válik kevésbé széppé vagy szerethetővé. Ráadásul a karácsonyfa esetében az ismétlődésnek is megvan a maga különleges szépsége: nekem jó érzés tudni, hogy idén is ugyanaz a látvány fogad majd az otthonomban, és vele együtt olyan emlékek is visszatérnek, amelyeket sajnos már nem tudunk megismételni. A mi díszeink ráadásul nem családi örökségek, nem a nagymamától maradtak ránk, és egyik sem különleges régiség. Egyszerűen tíz éve besétáltunk egy boltba, és kiválasztottuk őket. Az évek során mégis kötődni kezdtünk hozzájuk, hiszen mi magunk töltöttük meg őket emlékekkel: az első karácsonyunkkal az új otthonunkban, a családi összejövetelekkel és bizony az elmúlással, gyásszal is. Néha azzal nyerünk a legtöbbet, ha nem vásárolunk semmit Az elmúlt években egyre többet beszélünk a tudatos vásárlásról és a fenntarthatóságról, a karácsonyi dekoráció pedig jó példa arra, hogy nem kell minden szezonban lecserélnünk azt, ami még tökéletesen megfelel a céljának. Ha idén te sem veszel új díszeket, nemcsak pénzt spórolhatsz, hanem a tárolásukkal járó helyproblémáktól is megkímélheted magad – ez egy kisebb alapterületű otthonban felbecsülhetetlen kincs. Ráadásul így eggyel kevesebb dolog miatt kell aggódnod: nem kell új színvilágot kitalálnod, üzleteket járnod vagy azon gondolkodnod, hogyan passzoljanak az újdonságok a meglévő dekorációhoz. Persze nem állítom, hogy nálunk örökre így marad minden. Ahogy a lányunk egyre nagyobb lesz, valószínűleg a karácsonyi szokásaink is változnak majd, sőt néhány éven belül talán magát a karácsonyfát is lecseréljük egy kisebbre, hiszen nem feltétlenül lesz szükségünk ekkorára. És talán pont ez a lényeg: az életünk, a családunk és az ünnepeink maguktól is folyamatosan változnak körülöttünk, nincs szükség arra, hogy ezt a változást bolti kollekciókkal és újabb dobozokkal siettessük. A karácsonyfa díszítése csak akkor verseny, ha benevezel rá – de lehet, hogy idén akkor jársz a legjobban, ha egyszerűen előveszed a régi dobozokat, leporolod a kedvenc gömbjeidet, és hagyod, hogy újabb emlékekkel gazdagodjanak.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.