Tizenkét jegy, tizenkét egészen különböző szerelmi tempó. Van, aki jövőre végre kimondja azt a mondatot, amit évek óta csak a fejében forgat, és van, aki épp ellenkezőleg: megtanulja, hogy a hallgatás is lehet válasz. Nézd meg, mire érdemes figyelned a saját jegyed szerint.

Neked a szabadság nem hóbort, hanem létkérdés, és 2027-ben pont ezen a ponton ér meglepetés: rájössz, hogy a közelség nem feltétlenül jelent béklyót. Egy hétköznapi helyzet világít rá – mondjuk amikor valaki minden magyarázat nélkül elfogadja, hogy péntek este egyedül akarsz lenni. A kötődéstől való félelem éppen ott enged, ahol nem erőltetik. Ha párkapcsolatban élsz, jövőre a közös tervezés lesz az igazi teszt: a naptár, nem a nagy szavak.

Te általában előbb lépsz, aztán gondolkodsz, és ez a szerelemben hol kirobbanó lendület, hol gyorsan hűlő láz. 2027 arra tanít, hogy a türelem is lehet vonzó. Az a kapcsolat marad meg melletted, amelyikben nem kell azonnal eldönteni mindent, ahol egy elmaradt válaszüzenet nem minősül sértésnek. Egy régóta halogatott őszinte beszélgetés – akár a párod szüleivel való viszonyról – többet old meg, mint egy heves vita.

Bika A biztonság a te anyanyelved, de jövőre kiderül, hogy a kényelem és a megszokás nem ugyanaz. Lehet, hogy egy hétvégi közös főzés közben jön a felismerés: régóta ugyanazokról a dolgokról beszéltek, és régóta nem kérdeztetek egymástól semmi újat. A közös rutin átrendezése nálad nem válság, hanem karbantartás. Szinglinként pedig meglep, hogy valaki olyan kerül az utadba, aki nem felel meg a szigorú belső listádnak – és mégis működik. Mérleg Neked a béke fontosabb, mint hogy igazad legyen, és pont ez az, ami 2027-ben átíródik. Egyre nehezebben nyeled le azokat az apró kompromisszumokat, amelyekről korábban legyintve mondtad, hogy nem számítanak. Egy vasárnapi ebéd, egy döntés egy nyaralásról, és hirtelen kimondod, mit akarsz. A saját igényeid vállalása jövőre nem feszültséget hoz, hanem tisztaságot – és a környezeted ezt sokkal jobban bírja, mint hitted.

Halak Te vagy az, aki még a kudarcos szerelemben is megtalálja a költészetet. 2027 viszont a realitásról szól: arról, hogy ki hogyan viselkedik veled kedden délután, nem arról, milyennek álmodod. Egy barátnőd ejt el egy mondatot, ami napokig dolgozik benned, és ettől elkezdesz másképp nézni egy kapcsolatra. A határok kijelölése nálad nem keménységet jelent, hanem azt, hogy végre te is kérsz valamit. Ikrek Jövőre a beszélgetés lesz a fő fegyvered, de nem a szellemes fajta. Olyan témák kerülnek elő, amelyeket eddig viccel ütöttél el – pénz, költözés, család. Ha párod van, meglepően jól álltok majd a komoly témák kibeszélésében, ha pedig szingli vagy, ráunsz a felszínes ismerkedésre. Egy ismerős ismerőse hoz új perspektívát.

Rák Az otthon és a szerelem nálad összenő, és 2027-ben pont ebből lesz a feladat: megtanulni, hogy nem a te dolgod mindenkit összetartani. Egy családi összejövetel után lesz eleged a láthatatlan munkából. A kimondott kérés többet ér, mint az a remény, hogy a másik majd kitalálja. Kapcsolatban ez enyhülést hoz, egyedül pedig azt, hogy végre magadra is marad energiád. Oroszlán Szeretsz adni, és szeretnéd, ha ez látszódna is. Jövőre viszont rájössz, hogy a csendes figyelem is számít: nem minden gesztusnak kell nagynak lennie. Egy hétköznapi helyzet – mondjuk amikor valaki segítség nélkül észreveszi, hogy fáradt vagy – többet jelent majd, mint bármilyen látványos mozdulat. A kapcsolatodban az elismerés kérdése kerül terítékre, és meglepően jól kezeled.

Szűz A fejedben jövőre is megy a folyamatos elemzés, de 2027 arról szól, hogy nem minden kapcsolatot kell megjavítani. Lehet, hogy egy vita közben döbbensz rá: nem a másik hibázik, csak másképp működik. A kritika visszafogása csodát tesz, főleg a hosszú kapcsolatokban. Szinglinként pedig érdemes engedned, hogy valaki ne feleljen meg az első három elvárásodnak. Skorpió Te mindent intenzíven élsz meg, és jövőre pont ez kap új medret. Nem a szenvedély fogy el, hanem a bizalmatlanság kezd kopni – apránként, egy-egy helyzetben, ahol kiderül, hogy a másik tényleg azt mondta, amit gondolt. A féltékenység elengedése nálad hosszú folyamat, de 2027-ben láthatóan halad. Ha szingli vagy, óvatosan, de nyitsz.