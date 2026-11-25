Évek óta egyedül gondoskodik az édesanyjáról, miközben a bátyja csak karácsonykor látogatja meg. Idén azonban végre kimondta, ami régóta nyomasztotta.

A bátyám, Tamás töltötte a bort, amikor azt mondtam neki, hogy a jövő héten nekem kell bevinnem anyát a kontrollra, és szeretném, ha ő vinné el legalább egyszer. Letette az üveget, és azt felelte, hogy neki pont azon a napon dolgoznia kell. Akkor mondtam ki végre, amit már vagy három éve magamban tartottam.

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Évek óta szinte minden feladat rám hárul

Anyánál négy éve kezdődtek a gondok a térdével, aztán jött a szíve, most pedig már attól is tartunk, hogy egyedül nem biztonságos neki a lépcsőzés. Én lakom tíz percre tőle, Tamás egy másik városban, úgyhogy természetesnek tűnt, hogy a hétköznapi ügyek rám hárulnak. A gyógyszerek beosztása, a bevásárlás, az orvosi időpontok, az, hogy felhívom minden este, mert tudni akarom, bevette-e a tablettáit. Eleinte nem is gondolkoztam rajta, csak csináltam. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy a saját napjaim mindig anya körül szerveződnek, és ha megbetegszem, nincs, aki beugorjon helyettem.

Karácsonykor mindig minden rendben Karácsonykor Tamás mindig megjelenik, hoz virágot, bort, és egész este azt mondogatja anyának, milyen jól néz ki. Anya ilyenkor földerül, kisminkeli magát, süt egy tepertős pogácsát, amit máskor már nem bír egyedül elkészíteni. Három éve, amikor kikísértem Tamást a kocsihoz, visszafelé a konyhaajtóban azt mondta nekem anya: „Jó, hogy itt vagy, mert ő úgyis csak ilyenkor ér rá.” Nem gondoltam bele akkor, milyen súlya van ennek a mondatnak. Idén már nem tudtam magamban tartani Idén más volt a hangulat. A bátyám hazaért, letette a bort, és az első fél órában a munkahelyi projektjéről beszélt, arról, mennyire leterhelt. Én közben azon járt az eszem, hogy aznap reggel anya majdnem elesett a fürdőszobában, és csak azért nem lett nagyobb baj, mert hallottam a zajt a másik szobából, ahol éppen nála aludtam. Amikor Tamás megkérdezte, hogy s mint vagyunk mostanában, egyszerűen nem bírtam rávágni a szokásos „megvagyunk” választ. Tamás először csak annyit mondott, hogy ő is küld pénzt havonta, szóval nem mondhatom, hogy semmit nem csinál. Ez igaz is, soha nem vontam kétségbe, hogy anyagilag helytáll. De a pénz nem ül mellette az orvosi várószobában, és nem hallja meg éjjel, ha valaki nyög a fürdőszobában. Megpróbáltam higgadtan elmondani, hogy nekem egyre nehezebb egyedül viselni a gondoskodással járó terheket, és nem azt várom, hogy hagyja ott a munkáját, hanem hogy legyen a naptárában egy-két fix nap, amikor tudom, hogy számíthatok rá, és nem csak karácsonykor. A bátyám talán most értette meg, min megyek keresztül Tamás eleinte védekezett, aztán lassan elhalkult. Azt mondta, nem gondolta végig, mennyi mindent csinálok, mert amikor otthon van, anya mindig vidám és rendben van, szóval nehéz elképzelnie a hétköznapokat. Ez a mondat valahogy megnyugtatott, mert legalább kiderült, hogy nem szándékos elhanyagolásról van szó, inkább arról, hogy ő csak a felszínt látja, azt a verziót, amit anya mutat neki, amikor összeszedi magát a látogatására. Nem oldódott meg minden egyetlen este alatt Tamás másnap elutazott, és azóta két alkalommal felhívta anyát egy hétköznap este, ami korábban szinte sosem fordult elő. Megbeszéltük, hogy a következő kontrollra ő kíséri el, bár még nem tudom, mennyire lesz ebből tartós szokás, vagy csak egy újévi jó szándék, ami pár hét után elenyészik. Azt is tudom, hogy legközelebb megint én leszek az, aki éjszaka felkel, ha baj van, mert ő egyszerűen messzebb lakik, és ez a földrajzi tény nem változik. De most legalább kimondtam, ami régóta nyomasztott, és nem kellett újra lenyelnem karácsony este egy pohár bor mellett.

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