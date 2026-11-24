Reggelente csurom vizes az ablakod? Egy egyszerű, mindennap elvégezhető szokással csökkentheted a páratartalmat, és a penész kialakulásának esélyét is.

Felkelsz, bemész a konyhába, és az ablakpárkányon már ott a tócsa. Az üvegen apró vízcseppek gyöngyöznek, a keret mentén pedig lassan lefelé csorog a nedvesség. Ha ez nálad is mindennapos reggeli látvány, nem vagy egyedül: a hideg hónapokban sok lakásban visszatérő probléma az ablakok párásodása. Sokan csak letörlik a vizet, és nem foglalkoznak vele tovább, pedig a jelenség arra is figyelmeztethet, hogy túl magas a lakás páratartalma. Ha a nedvesség tartósan jelen van, idővel a falakon, az ablakkeretek körül és a bútorok mögött is megjelenhet a penész.

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Miért párásodik be az ablak?

A lakás levegője természetes módon tartalmaz vízgőzt, amelynek mennyisége a mindennapi tevékenységeink hatására folyamatosan változik. Főzés, zuhanyzás, ruhaszárítás, sőt még a légzésünk és az alvásunk is növeli a levegő nedvességtartalmát. A probléma akkor jelentkezik, amikor a meleg, párás levegő hideg felülettel, például az ablaküveggel találkozik. Ilyenkor a vízgőz apró cseppekké alakul, vagyis páralecsapódás történik.

A jelenség különösen gyakori télen, amikor a külső és a belső hőmérséklet között nagy a különbség. A korszerű, jól záródó nyílászárók ráadásul kevésbé engedik ki a lakásból a párás levegőt, ezért rendszeres szellőztetés nélkül könnyebben felhalmozódhat a nedvesség. Olvass még a témában 6 növény, ami az erőt és a kitartást jelképezi a hagyományok szerint Pénzzé tettem a hobbimat – Megbántam Így tisztítsd meg a szúnyoghálót a portól és a pollenektől A mediterrán életem, amihez el sem kellett költöznöm Magyarországról

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