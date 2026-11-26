Magyarországon csizmába kerül a szaloncukor, de alig pár száz kilométerrel arrébb már egészen más szereplők hozzák az ajándékot, és nem is mindig december 6-án.

Van, ahol hajóval érkezik az ajándékozó, máshol boszorkány söpör be a kéményen, van, hogy a rémisztő társ legalább akkora figyelem, mint maga az ajándékozó. Végigjártuk, hol milyen alakban bukkan fel a téli ajándékozó alakja Európában és azon túl.

4 csillagjegy, akinél novemberben váratlanul kopog a szerencse

1. Hollandia: Sinterklaas hajón érkezik

A holland hagyomány szerint Sinterklaas nem a sarki krampácsol, hanem minden évben ünnepélyes gőzhajóval érkezik Spanyolországból, ahol állítólag egész évben él. A part menti városokban élő közvetítés kíséri a kikötését, a gyerekek pedig hetekkel korábban cipőt tesznek ki a kandalló mellé, tele répával és szénával a ajándékozó lova számára. Az igazi ajándékozás December 5-én, a Pakjesavondon történik, amikor a csomagok rejtett versikékkel és rejtvényekkel érkeznek.

2. Ausztria: Nikolaus mellett ott liheg a Krampus Az osztrák hagyományban a jó gyerekeknek szánt Nikolaus mellett ott áll egy jóval félelmetesebb alak is. A Krampus szarvas, szőrös, láncokat csörgető lény, aki a rosszalkodókat ijesztgeti, sőt a néphit szerint zsákba is teheti őket. December elején számos alpesi városban Krampuslaufot, vagyis ijesztő jelmezes felvonulást tartanak, ahol a résztvevők valódi showt csinálnak a rettegésből. 3. Olaszország: a Befana nevű boszorkány hozza az ajándékot Az olasz gyerekek nem december 6-án, hanem január 6-án, vízkeresztkor kapják meg az igazi ajándékot, és nem is egy szakállas öregember, hanem egy seprűn repülő, ráncos arcú idős asszony, a Befana hozza nekik. A legenda szerint a Betlehem felé tartó napkeleti bölcsek útbaigazítást kértek tőle, és hívták, hogy tartson velük, ő azonban nemet mondott. Később megbánta a döntését, ajándékokkal teli zsákkal indult a bölcsek után, de már nem találta meg őket, azóta minden évben bejárja a házakat, hátha megtalálja a keresett gyermeket. 4. Spanyolország: a Háromkirályok hozzák a karácsonyt Bár a nagyvárosi plázákban egyre gyakrabban feltűnik az amerikai típusú piros ruhás Mikulás is, a spanyol hagyomány szerint igazából a Reyes Magos, vagyis a napkeleti három király hozza az ajándékokat január 5-éről 6-ára virradó éjjel. Január 5-én délután és kora este nagyvárosi felvonulásokon, úgynevezett cabalgatákon vonulnak végig az utcákon, cukorkát szórva a nézőknek, majd még aznap éjjel érkeznek az ajándékok, a gyerekek pedig este kiteszik a cipőjüket, mellé pedig vizet, füvet vagy szalmát hagynak a királyok tevéinek. 5. Oroszország: Ded Moroz és az unokája érkezik Az orosz hagyományban nem is a Mikulás a főszereplő, hanem Ded Moroz, vagyis Fagyapó, aki hosszú kék vagy ezüst kabátban, jégbot segítségével jár házról házra. Nem egyedül érkezik: az unokája, Sznyegurocska, azaz Hóleányka kíséri, aki fehér ruhában, hósapkában segít neki az ajándékok kiosztásában. Az ajándékozás jellemzően nem december elején, hanem az újévi ünnepségek körül zajlik, ami a szovjet korszak örökségeként szorította ki a vallási karácsonyi hagyományt. 6. Németország: a cipőtisztítástól a verses fenyegetésig A németeknél december 6-án Nikolaus érkezik, aki az előző este kitisztított, az ajtó elé kikészített csizmákba rejti az ajándékait. Észak- és Közép-Németországban Nikolaus kísérője a Knecht Ruprecht, egy köpenyes, zsákot cipelő, a Krampusnál enyhébb alak, aki a rosszalkodó gyerekeket vesszővel fenyegeti, miközben Nikolaus a jókat megjutalmazza. Bajorországban és az alpesi vidékeken inkább a Krampushoz hasonló Klaubauf vagy Buttnmandl tölti be ezt a szerepet, a Rajna menti Pfalz, a Saar-vidék és az Odenwald környékén pedig a Belsnickel, más néven Pelznickel alakja ismert, míg Svábföldön jellemzően a Butz, a sváb-frank térségben pedig a Pelzmärtel figurája jár a Nikolaus nyomában. A hagyomány sok családban ma is élő szokás: este kint hagyják a csizmát, reggelre pedig diót, mandarint vagy apró csokit találnak benne.

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