2027-ben is teljes összegű 13. havi nyugdíj érkezik februárban, de a végső kifizetés egyénenként eltérő lehet. Mutatjuk, hogyan számolhatsz vele!

A 13. havi nyugdíj 2027-ben is teljes összegben érkezik, vagyis az arra jogosultak egy teljes havi ellátásnak megfelelő pluszjuttatásra számíthatnak. A végső összeg azonban nem mindenkinek lesz azonos: a januári nyugdíjemelés és az alacsonyabb ellátásokra vonatkozó kiegészítések is befolyásolhatják, mennyi pénz kerül februárban a bankszámlákra.

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Mitől függ a 13. havi nyugdíj végső összege?

A 13. havi nyugdíj mértéke nem egy előre meghatározott, mindenkire érvényes forintösszeg, hanem az adott év februárjában folyósított saját nyugellátással egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy aki magasabb havi nyugdíjat kap, annak a tizenharmadik havi juttatása is nagyobb lesz, míg az alacsonyabb ellátásban részesülők ennek megfelelő összeget kapnak.

A számításnál tehát nem a 2026-ban folyósított nyugdíjból kell kiindulni, hanem abból az összegből, amely 2027 februárjában már megilleti az érintettet. A januári emelés is beleszámít a 13. havi nyugdíjba, ezért a jelenlegi összeg alapján végzett becslés könnyen alacsonyabb lehet a tényleges kifizetésnél. Olvass még a témában Ez a 4 csillagjegy nem tűri a felszínes kapcsolatokat – nekik mélyebb kötődés kell „Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket „Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal „Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

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