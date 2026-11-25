A 13. havi nyugdíj 2027-ben is teljes összegben érkezik, vagyis az arra jogosultak egy teljes havi ellátásnak megfelelő pluszjuttatásra számíthatnak. A végső összeg azonban nem mindenkinek lesz azonos: a januári nyugdíjemelés és az alacsonyabb ellátásokra vonatkozó kiegészítések is befolyásolhatják, mennyi pénz kerül februárban a bankszámlákra.
Mitől függ a 13. havi nyugdíj végső összege?
A 13. havi nyugdíj mértéke nem egy előre meghatározott, mindenkire érvényes forintösszeg, hanem az adott év februárjában folyósított saját nyugellátással egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy aki magasabb havi nyugdíjat kap, annak a tizenharmadik havi juttatása is nagyobb lesz, míg az alacsonyabb ellátásban részesülők ennek megfelelő összeget kapnak.
A számításnál tehát nem a 2026-ban folyósított nyugdíjból kell kiindulni, hanem abból az összegből, amely 2027 februárjában már megilleti az érintettet. A januári emelés is beleszámít a 13. havi nyugdíjba, ezért a jelenlegi összeg alapján végzett becslés könnyen alacsonyabb lehet a tényleges kifizetésnél.
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