„Én a megoldóember voltam, ő pedig az, aki eltűnik” – Milyen hatással van a testvérekre, ha bántalmazó családban nőnek fel

Ugyanabban a diszfunkcionális családban nőni fel nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanolyan sebeket szerez – és ugyanolyan megküzdési stratégiát alakít ki. Három történet arról, hogyan formálja a traumatikus gyerekkor a testvéreket egészen különböző irányokba.

Mindenki másféle megküzdési stratégiát választ.

A megoldó és az eltűnő

Nem megyek bele részletekbe, de mondjuk úgy, hogy érzelmileg eléggé megterhelő környezetben nőttünk fel az öcsémmel. Apánk ivott, anya pedig teljesen kiszámíthatatlanul viselkedett, percek alatt változott cuki anyukából szörnyeteggé és fordítva.

6 csillagjegy páros, akik nehezen bírják ki egymást A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ehhez a tesómmal alkalmazkodtunk – mert nem volt más választásunk – és egészen más védekező mechanizmust alakítottunk ki. Én az lettem, aki mindig figyel, résen van és igyekszik mindenkinek a kedvében járni. Így próbáltam megtartani a békét és menedzselni a környezetemet, hogy mindenkit csitítottam. Ha éreztem, hogy érik egy konfliktus, igyekeztem elsimítani a dolgokat. Olvass még a témában 3 dolog, amin túl sokat stresszelünk, pedig senkit nem érdekel körülöttünk 5 jel, ami azt üzeni, hogy a szeretteid vigyáznak rád fentről Nincs bajom a Halloweennel, de az otthonomba nem engedem be – és erre több okom is van „Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

A terapeutám szerint ez a látszólagos kontroll volt az, ami az én védőpajzsom volt, és mások segítése a személyiségemmé vált.

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