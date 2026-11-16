„Én a megoldóember voltam, ő pedig az, aki eltűnik” – Milyen hatással van a testvérekre, ha bántalmazó családban nőnek fel

Mindenki másféle megküzdési stratégiát választ.
A megoldó és az eltűnő
Nem megyek bele részletekbe, de mondjuk úgy, hogy érzelmileg eléggé megterhelő környezetben nőttünk fel az öcsémmel. Apánk ivott, anya pedig teljesen kiszámíthatatlanul viselkedett, percek alatt változott cuki anyukából szörnyeteggé és fordítva.
Ehhez a tesómmal alkalmazkodtunk – mert nem volt más választásunk – és egészen más védekező mechanizmust alakítottunk ki. Én az lettem, aki mindig figyel, résen van és igyekszik mindenkinek a kedvében járni. Így próbáltam megtartani a békét és menedzselni a környezetemet, hogy mindenkit csitítottam. Ha éreztem, hogy érik egy konfliktus, igyekeztem elsimítani a dolgokat.
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A terapeutám szerint ez a látszólagos kontroll volt az, ami az én védőpajzsom volt, és mások segítése a személyiségemmé vált.
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