Nem arról van szó, hogy mindenki pszichológusként elemezné a viselkedésünket. Egyszerűen arról, hogy az emberi agy évezredek óta kiválóan olvassa a másik testbeszédét, hangszínét, mikromozdulatait, és ez az ösztönös érzékelés akkor is működik, ha senki nem figyel tudatosan.
1. A hangod megváltozik
A szorongás az egyik leggyorsabban a hangunkon üt át. Amikor feszültek vagyunk, a légzésünk felszínesebbé válik, a hangszálak megfeszülnek, és ettől a hang magasabbá, gyorsabbá, néha kapkodóvá válik. Gyakori, hogy mondat közben elakadunk, vagy éppen ellenkezőleg, túl gyorsan, szinte egy levegővel mondjuk végig a gondolatot, mintha minél hamarabb túl akarnánk esni rajta.
A hangszín és beszédtempó változása sokszor árulkodóbb, mint maga a tartalom. Egy beszélgetőpartner nem feltétlenül tudja megfogalmazni, mi zavarja, de érzi, hogy valami nincs rendben a hangunkban.
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