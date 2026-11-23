Elront valamit, mégis úgy állítja be a helyzetet, mintha neked kellene magyarázkodnod vagy megoldanod a problémát. A felelősség áthárítása sokszor nem nyílt vádaskodással történik, hanem hétköznapinak tűnő mondatokkal, amelyek észrevétlenül bűntudatot keltenek benned. Mutatunk 6 gyakori fordulatot, amely mögött ez a kommunikációs minta húzódhat meg.
1. „Ha te nem csinálod, majd megcsinálom én”
Ez a mondat áldozatnak állítja be a beszélőt, miközben valójában ő választja, hogy átveszi a feladatot. A hangsúly nem a segítőkészségen van, hanem azon, hogy a másik fél mulasztását emlegesse fel, lehetőleg minél többször, minél hosszabb ideig.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.