Úgy érzed, végül mindig te kérsz bocsánatot mások hibáiért? Ez a 6 mondat arra utalhat, hogy valaki észrevétlenül rád hárítja a felelősséget.

Elront valamit, mégis úgy állítja be a helyzetet, mintha neked kellene magyarázkodnod vagy megoldanod a problémát. A felelősség áthárítása sokszor nem nyílt vádaskodással történik, hanem hétköznapinak tűnő mondatokkal, amelyek észrevétlenül bűntudatot keltenek benned. Mutatunk 6 gyakori fordulatot, amely mögött ez a kommunikációs minta húzódhat meg.

3 csillagjegy, akinek páratlan a lelki ereje A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „Ha te nem csinálod, majd megcsinálom én”

Ez a mondat áldozatnak állítja be a beszélőt, miközben valójában ő választja, hogy átveszi a feladatot. A hangsúly nem a segítőkészségen van, hanem azon, hogy a másik fél mulasztását emlegesse fel, lehetőleg minél többször, minél hosszabb ideig.

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