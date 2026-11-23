Van, aki gondolkodás nélkül kimondja, más inkább magában tartja az érzéseit. A csillagjegyed azt is elárulhatja, hogyan vall szerelmet.

Egyeseknek nem okoz gondot felvállalni az érzéseiket, és amint rájönnek, hogy szerelmesek, már ki is mondják a bűvös három szót. Másoknak sokkal több időre van szükségük, mert félnek a visszautasítástól, vagy egyszerűen csak biztosak akarnak lenni abban, hogy valóban komolyak az érzéseik. Az asztrológia szerint a csillagjegyünk arról is árulkodhat, milyen gyorsan vallunk szerelmet: nézzük, ki mondja ki legelőször, és kinek kell erre a legtöbbet várnia!

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1. Kos

A Kos ritkán rejtegeti sokáig az érzéseit, hiszen impulzív, szenvedélyes és szereti követni a szíve vágyát. Ha szerelmes lesz, nem akar heteket vagy hónapokat várni arra, hogy ezt a másik tudtára adja. Inkább vállalja a visszautasítás kockázatát, mint hogy bizonytalanságban maradjon. Nála a „szeretlek” gyakran ugyanolyan természetesen jön, mint bármilyen más őszinte vallomás.

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